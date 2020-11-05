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"الأرصاد" تنبّه عسير: ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.20 بعد منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

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"الأرصاد" تنبّه عسير: ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.20 بعد منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
12:58 AM

"الأرصاد" تنبّه عسير: ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.20 بعد منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

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