الطائف: أكثر من 113 ألف مستفيد من خدمات "تطمن"

من خلال 11 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

قدمت عيادات "تطمن" في الطائف، خدماتها لـ113439 مستفيدًا، منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 11 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت "صحة الطائف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.