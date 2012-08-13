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"الجوازات" تصدر 101 قرار بحق ناقلي حجاجٍ لا يحملون تصاريح

مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين  5.050.000 ريال

كشفت المديرية العامة للجوازات أن عدد القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة؛ بلغ 101 قرار إداري تم إصدارها بحق المخالفين لتعليمات الحج من تاريخ 1/ 11/ 1440هـ حتى تاريخ 10/ 12/ 1440هـ، وقد بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين 5.050.000 ريال، كما تم إصدار عقوبة السجن لمدةٍ مجموعها 1440 يوماً بحق المخالفين.

وقد اشتملت القرارات الإدارية المطالبة بمصادرة 14 مركبة استخدمت في نقل الأشخاص المتوجهين لأداء فريضة الحج بدون تصريح، وبلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين 94 مخالفًا تم التشهير بهم، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية؛ 493 مخالفًا، فيما بلغ عدد الوافدين المستحقّين لعقوبة الترحيل 19 مخالفًا.

‏‎يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة؛ قامت بالعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.

وتتضمّن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاج بدون تصاريح حج نظامية؛ السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و(25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، المطالبة قضائيّاً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تصدر 101 قرار بحق ناقلي حجاجٍ لا يحملون تصاريح
سبق

كشفت المديرية العامة للجوازات أن عدد القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة؛ بلغ 101 قرار إداري تم إصدارها بحق المخالفين لتعليمات الحج من تاريخ 1/ 11/ 1440هـ حتى تاريخ 10/ 12/ 1440هـ، وقد بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين 5.050.000 ريال، كما تم إصدار عقوبة السجن لمدةٍ مجموعها 1440 يوماً بحق المخالفين.

وقد اشتملت القرارات الإدارية المطالبة بمصادرة 14 مركبة استخدمت في نقل الأشخاص المتوجهين لأداء فريضة الحج بدون تصريح، وبلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين 94 مخالفًا تم التشهير بهم، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية؛ 493 مخالفًا، فيما بلغ عدد الوافدين المستحقّين لعقوبة الترحيل 19 مخالفًا.

‏‎يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة؛ قامت بالعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.

وتتضمّن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاج بدون تصاريح حج نظامية؛ السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و(25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، المطالبة قضائيّاً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
07:21 PM

"الجوازات" تصدر 101 قرار بحق ناقلي حجاجٍ لا يحملون تصاريح

مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين  5.050.000 ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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كشفت المديرية العامة للجوازات أن عدد القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة؛ بلغ 101 قرار إداري تم إصدارها بحق المخالفين لتعليمات الحج من تاريخ 1/ 11/ 1440هـ حتى تاريخ 10/ 12/ 1440هـ، وقد بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين 5.050.000 ريال، كما تم إصدار عقوبة السجن لمدةٍ مجموعها 1440 يوماً بحق المخالفين.

وقد اشتملت القرارات الإدارية المطالبة بمصادرة 14 مركبة استخدمت في نقل الأشخاص المتوجهين لأداء فريضة الحج بدون تصريح، وبلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين 94 مخالفًا تم التشهير بهم، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية؛ 493 مخالفًا، فيما بلغ عدد الوافدين المستحقّين لعقوبة الترحيل 19 مخالفًا.

‏‎يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة؛ قامت بالعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.

وتتضمّن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاج بدون تصاريح حج نظامية؛ السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و(25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، المطالبة قضائيّاً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

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