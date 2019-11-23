معرض الرياض للسيارات.. هل يُكسر رقم قياسي آخر بالمدفع البشري؟

ديفيد سميث جونيور حقق 5 أرقام قياسية ويسعى مساء اليوم نحو السادس

يستعد المغامر الأمريكي ديفيد سميث جونيور، مساء اليوم السبت، لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة الأرقام القياسية "جينيس"، خلال عرض المدفع البشري، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات.

وسبق لديفيد سميث جونيور أن حقق خمسة أرقام قياسية، في عرض المدفع البشري، وسيحاول في سلسلة عروضه بمعرض الرياض للسيارات كسر الرقم الحالي المسجل باسمه عام 2018م.

ويمارس "ديفيد"، هذه المغامرة منذ 22 سنة، وقد أداها أكثر من ثمانية آلاف مرة في 15 دولة، حيث يعتبر من الجيل الثاني الذي يؤدي هذه المغامرة.

ويحفل معرض الرياض للسيارات بالعديد من الفعاليات المثيرة، التي تواكب شغف عشاق رياضة السيارات، كسباق المحاكاة، ومعرض فيراري، وMonster Jam، وPolice Academy.