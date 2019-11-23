النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معرض الرياض للسيارات.. هل يُكسر رقم قياسي آخر بالمدفع البشري؟

ديفيد سميث جونيور حقق 5 أرقام قياسية ويسعى مساء اليوم نحو السادس

يستعد المغامر الأمريكي ديفيد سميث جونيور، مساء اليوم السبت، لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة الأرقام القياسية "جينيس"، خلال عرض المدفع البشري، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات.

وسبق لديفيد سميث جونيور أن حقق خمسة أرقام قياسية، في عرض المدفع البشري، وسيحاول في سلسلة عروضه بمعرض الرياض للسيارات كسر الرقم الحالي المسجل باسمه عام 2018م.

ويمارس "ديفيد"، هذه المغامرة منذ 22 سنة، وقد أداها أكثر من ثمانية آلاف مرة في 15 دولة، حيث يعتبر من الجيل الثاني الذي يؤدي هذه المغامرة.

ويحفل معرض الرياض للسيارات بالعديد من الفعاليات المثيرة، التي تواكب شغف عشاق رياضة السيارات، كسباق المحاكاة، ومعرض فيراري، وMonster Jam، وPolice Academy.

معرض الرياض للسيارات المدفع البشري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معرض الرياض للسيارات.. هل يُكسر رقم قياسي آخر بالمدفع البشري؟
سبق

يستعد المغامر الأمريكي ديفيد سميث جونيور، مساء اليوم السبت، لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة الأرقام القياسية "جينيس"، خلال عرض المدفع البشري، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات.

وسبق لديفيد سميث جونيور أن حقق خمسة أرقام قياسية، في عرض المدفع البشري، وسيحاول في سلسلة عروضه بمعرض الرياض للسيارات كسر الرقم الحالي المسجل باسمه عام 2018م.

ويمارس "ديفيد"، هذه المغامرة منذ 22 سنة، وقد أداها أكثر من ثمانية آلاف مرة في 15 دولة، حيث يعتبر من الجيل الثاني الذي يؤدي هذه المغامرة.

ويحفل معرض الرياض للسيارات بالعديد من الفعاليات المثيرة، التي تواكب شغف عشاق رياضة السيارات، كسباق المحاكاة، ومعرض فيراري، وMonster Jam، وPolice Academy.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:38 PM

معرض الرياض للسيارات.. هل يُكسر رقم قياسي آخر بالمدفع البشري؟

ديفيد سميث جونيور حقق 5 أرقام قياسية ويسعى مساء اليوم نحو السادس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,885

يستعد المغامر الأمريكي ديفيد سميث جونيور، مساء اليوم السبت، لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة الأرقام القياسية "جينيس"، خلال عرض المدفع البشري، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات.

وسبق لديفيد سميث جونيور أن حقق خمسة أرقام قياسية، في عرض المدفع البشري، وسيحاول في سلسلة عروضه بمعرض الرياض للسيارات كسر الرقم الحالي المسجل باسمه عام 2018م.

ويمارس "ديفيد"، هذه المغامرة منذ 22 سنة، وقد أداها أكثر من ثمانية آلاف مرة في 15 دولة، حيث يعتبر من الجيل الثاني الذي يؤدي هذه المغامرة.

ويحفل معرض الرياض للسيارات بالعديد من الفعاليات المثيرة، التي تواكب شغف عشاق رياضة السيارات، كسباق المحاكاة، ومعرض فيراري، وMonster Jam، وPolice Academy.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة