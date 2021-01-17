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الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

قال: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
11:05 AM

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

قال: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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