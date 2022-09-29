اليابان.. انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً للحزب الحاكم والحكومة

كان قد تنافس على المنصب أربعة مرشحين من بينهم امرأتان

انتخب الحزب الحاكم في اليابان، الأربعاء، وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا؛ رئيساً له ومن ثم رئيساً مقبلاً للحكومة.

وفاز "كيشيدا"؛ اليوم الأربعاء، بتصويت على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، مما يضمن له فعليا أن يخلُف رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوجا؛ في غضون أيام.

ووفق "الفرنسية" تنافس على المنصب أربعة مرشحين، من بينهم امرأتان، حيث كانت ترغب وزيرة الداخلية السابقة المحافظة القوية سناي تاكايشي؛ والوزيرة السابقة الأكثر ليبرالية للمساواة بين الجنسين، سيكو نودا؛ أن تصبح أي منهما أول امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة في اليابان.

وتنافست المرأتان ضد تارو كونو؛ وزير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا؛ الذي حسم المنصب لمصلحته.

ويخلف "كيشيدا"؛ يوشيهيدي سوجا؛ الذي تنحى بشكل أساسي بسبب تعامله مع فيروس كورونا والقرار الذي لم يحظ بشعبية بمضيه قدماً في استضافة دورة الألعاب الأولمبية.