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انسحاب فريقي "النصر" و"السيب" العماني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021

بسبب إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في السلطنة

اطلعت اللجنة الفرعية لجائحة كوفيد-19 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد العماني لكرة القدم، انسحاب فريقي النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

واطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هنالك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة كوفيد-19 في عمان؛ مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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انسحاب فريقي "النصر" و"السيب" العماني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021
سبق

اطلعت اللجنة الفرعية لجائحة كوفيد-19 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد العماني لكرة القدم، انسحاب فريقي النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

واطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هنالك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة كوفيد-19 في عمان؛ مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
08:54 PM

انسحاب فريقي "النصر" و"السيب" العماني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021

بسبب إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في السلطنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطلعت اللجنة الفرعية لجائحة كوفيد-19 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد العماني لكرة القدم، انسحاب فريقي النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

واطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هنالك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة كوفيد-19 في عمان؛ مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.

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