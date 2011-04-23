اطلعت اللجنة الفرعية لجائحة كوفيد-19 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد العماني لكرة القدم، انسحاب فريقي النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021. واطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هنالك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة كوفيد-19 في عمان؛ مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.

انسحاب فريقي "النصر" و"السيب" العماني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-23 اطلعت اللجنة الفرعية لجائحة كوفيد-19 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد العماني لكرة القدم، انسحاب فريقي النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021.



واطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هنالك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة كوفيد-19 في عمان؛ مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 08:54 PM

انسحاب فريقي "النصر" و"السيب" العماني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021 بسبب إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في السلطنة





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اطلعت اللجنة الفرعية لجائحة كوفيد-19 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد العماني لكرة القدم، انسحاب فريقي النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021.



واطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هنالك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة كوفيد-19 في عمان؛ مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.