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الخارجية الأمريكية: الرئيس الأفغاني لم يعد شخصية سياسية في بلاده

تعليقاً على خطاب "أشرف غني" المصور الذي وجهه للشعب

اعتبرت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تعد تعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني شخصية سياسية في بلاده، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "غني لم يعد شخصية سياسية في أفغانستان"، وذلك رداً على طلب التعليق على خطاب أشرف غني المصور، الذي وجهه للشعب الأفغاني في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق أكدت سلطات الإمارات وجود أشرف غني مع عائلته على أراضي البلاد.

وكان غني قد غادر أفغانستان يوم الأحد الماضي مع سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخارجية الأمريكية: الرئيس الأفغاني لم يعد شخصية سياسية في بلاده
سبق

اعتبرت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تعد تعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني شخصية سياسية في بلاده، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "غني لم يعد شخصية سياسية في أفغانستان"، وذلك رداً على طلب التعليق على خطاب أشرف غني المصور، الذي وجهه للشعب الأفغاني في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق أكدت سلطات الإمارات وجود أشرف غني مع عائلته على أراضي البلاد.

وكان غني قد غادر أفغانستان يوم الأحد الماضي مع سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
11:41 PM

الخارجية الأمريكية: الرئيس الأفغاني لم يعد شخصية سياسية في بلاده

تعليقاً على خطاب "أشرف غني" المصور الذي وجهه للشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,661

اعتبرت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تعد تعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني شخصية سياسية في بلاده، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "غني لم يعد شخصية سياسية في أفغانستان"، وذلك رداً على طلب التعليق على خطاب أشرف غني المصور، الذي وجهه للشعب الأفغاني في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق أكدت سلطات الإمارات وجود أشرف غني مع عائلته على أراضي البلاد.

وكان غني قد غادر أفغانستان يوم الأحد الماضي مع سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل.

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