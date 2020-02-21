النيابة العامة: كل من يسقط أو يهين علم المملكة يعاقب بالسجن وغرامة مالية

أكد أنه يحظى بالتقدير والاحترام

قالت النيابة العامة، اليوم الأحد: إن علم ‎المملكة والعلم الملكي يحظى بالتقدير والاحترام، وتتوسطهما "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه، ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة، وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن "كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية، كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور؛ يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال".