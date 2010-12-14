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بالصور.. وصول فريق "برشلونة" للرياض لمواجهة "بوكاجونيورز"

في موسم الرياض وعلى كأس "مارادونا "

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي "برشلونة " الإسباني، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، وذلك لمواجهة فريق "بوكاجونيورز" الأرجنتيني، غداً الثلاثاء، على كأس الأسطورة الأرجنتيني الراحل "مارادونا"، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 (.. تخيل أكثر) .

وكشف مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، عن قائمة الفريق، التي تضم : "تير شتيجن- دست- بيكيه- أراوخو- بوسكيتس- بويج- ديمبلي- ألفيس- ديمير- نيتو- كوتينيو- لينجليت- لوك دي يونج- فرينكي دي يونج- مينجويزا- أومتيتي- جارسيا- بينا- نيكو- جوتجلا- جافي- بالدي- أخوماش- سانز- كوماس- مارمول- ماتيوس- خايمي.

من جانب آخر أكدت الجهات المعنية بملعب "مرسول بارك" جاهزية الملعب للحدث الرياضي المنتظر .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور.. وصول فريق "برشلونة" للرياض لمواجهة "بوكاجونيورز"
سبق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي "برشلونة " الإسباني، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، وذلك لمواجهة فريق "بوكاجونيورز" الأرجنتيني، غداً الثلاثاء، على كأس الأسطورة الأرجنتيني الراحل "مارادونا"، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 (.. تخيل أكثر) .

وكشف مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، عن قائمة الفريق، التي تضم : "تير شتيجن- دست- بيكيه- أراوخو- بوسكيتس- بويج- ديمبلي- ألفيس- ديمير- نيتو- كوتينيو- لينجليت- لوك دي يونج- فرينكي دي يونج- مينجويزا- أومتيتي- جارسيا- بينا- نيكو- جوتجلا- جافي- بالدي- أخوماش- سانز- كوماس- مارمول- ماتيوس- خايمي.

من جانب آخر أكدت الجهات المعنية بملعب "مرسول بارك" جاهزية الملعب للحدث الرياضي المنتظر .

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
07:16 PM

بالصور.. وصول فريق "برشلونة" للرياض لمواجهة "بوكاجونيورز"

في موسم الرياض وعلى كأس "مارادونا "

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
4,408

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي "برشلونة " الإسباني، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، وذلك لمواجهة فريق "بوكاجونيورز" الأرجنتيني، غداً الثلاثاء، على كأس الأسطورة الأرجنتيني الراحل "مارادونا"، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 (.. تخيل أكثر) .

وكشف مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، عن قائمة الفريق، التي تضم : "تير شتيجن- دست- بيكيه- أراوخو- بوسكيتس- بويج- ديمبلي- ألفيس- ديمير- نيتو- كوتينيو- لينجليت- لوك دي يونج- فرينكي دي يونج- مينجويزا- أومتيتي- جارسيا- بينا- نيكو- جوتجلا- جافي- بالدي- أخوماش- سانز- كوماس- مارمول- ماتيوس- خايمي.

من جانب آخر أكدت الجهات المعنية بملعب "مرسول بارك" جاهزية الملعب للحدث الرياضي المنتظر .

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