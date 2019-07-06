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"البجالي" يحتفل بزفافه في الليث

احتفل الشاب سعود بن سعد بن بسيس البجالي أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، مساء أمس بزفافه، في أحد قصور الأفراح شرقي محافظة الليث.

وشهد الحفل حضور جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.

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"البجالي" يحتفل بزفافه في الليث
سبق

احتفل الشاب سعود بن سعد بن بسيس البجالي أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، مساء أمس بزفافه، في أحد قصور الأفراح شرقي محافظة الليث.

وشهد الحفل حضور جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
02:34 PM

"البجالي" يحتفل بزفافه في الليث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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احتفل الشاب سعود بن سعد بن بسيس البجالي أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، مساء أمس بزفافه، في أحد قصور الأفراح شرقي محافظة الليث.

وشهد الحفل حضور جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,669
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,490
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,855
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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