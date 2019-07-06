"البجالي" يحتفل بزفافه في الليث

احتفل الشاب سعود بن سعد بن بسيس البجالي أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، مساء أمس بزفافه، في أحد قصور الأفراح شرقي محافظة الليث.

وشهد الحفل حضور جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور.