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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حمدي

استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، وعزاء أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد الرقيب يعقوب بن يحيى علي حمدي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وسأل سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

فيما أعرب ذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم.

نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حمدي
سبق

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، وعزاء أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد الرقيب يعقوب بن يحيى علي حمدي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وسأل سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

فيما أعرب ذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
07:30 PM

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حمدي

استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، وعزاء أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد الرقيب يعقوب بن يحيى علي حمدي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وسأل سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

فيما أعرب ذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم.

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