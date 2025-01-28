النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سقط فيها 27 قتيلًا.. مواجهات الجيش الأردني كانت مع مليشيات إيرانية تهرّب المخدرات

تأتي بها وتؤمّن نقلها من البقاع إلى حدود الأردن تحت إشراف "حزب الله".. فروا لداخل سوريا

كشفت مصادر أن مواجهات الجيش الأردني التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مهربي المخدرات على الحدود السورية الأردنية؛ كانت مع مليشيات إيرانية منظمة.

وقالت المصادر وفق إخبارية "العربية": المليشيات الإيرانية التي واجهها الجيش الأردني تعمل في تهريب المخدرات، وتأتي بالمخدرات لحدود الأردن من البقاع بإشراف "حزب الله".

وأضافت: المليشيات الإيرانية في سوريا تؤمن نقل المخدرات من البقاع إلى حدود الأردن.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد قال إن "المهربين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، وتم قتل 27 شخصًا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري".

وأضاف: "بسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعُثِر على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وعمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة؛ للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة".

ووفقًا للبيان، قامت قوة من "المنطقة العسكرية الشرقية فجر الخميس، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سقط فيها 27 قتيلًا.. مواجهات الجيش الأردني كانت مع مليشيات إيرانية تهرّب المخدرات
سبق

كشفت مصادر أن مواجهات الجيش الأردني التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مهربي المخدرات على الحدود السورية الأردنية؛ كانت مع مليشيات إيرانية منظمة.

وقالت المصادر وفق إخبارية "العربية": المليشيات الإيرانية التي واجهها الجيش الأردني تعمل في تهريب المخدرات، وتأتي بالمخدرات لحدود الأردن من البقاع بإشراف "حزب الله".

وأضافت: المليشيات الإيرانية في سوريا تؤمن نقل المخدرات من البقاع إلى حدود الأردن.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد قال إن "المهربين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، وتم قتل 27 شخصًا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري".

وأضاف: "بسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعُثِر على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وعمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة؛ للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة".

ووفقًا للبيان، قامت قوة من "المنطقة العسكرية الشرقية فجر الخميس، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
02:06 PM

سقط فيها 27 قتيلًا.. مواجهات الجيش الأردني كانت مع مليشيات إيرانية تهرّب المخدرات

تأتي بها وتؤمّن نقلها من البقاع إلى حدود الأردن تحت إشراف "حزب الله".. فروا لداخل سوريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
17,284

كشفت مصادر أن مواجهات الجيش الأردني التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مهربي المخدرات على الحدود السورية الأردنية؛ كانت مع مليشيات إيرانية منظمة.

وقالت المصادر وفق إخبارية "العربية": المليشيات الإيرانية التي واجهها الجيش الأردني تعمل في تهريب المخدرات، وتأتي بالمخدرات لحدود الأردن من البقاع بإشراف "حزب الله".

وأضافت: المليشيات الإيرانية في سوريا تؤمن نقل المخدرات من البقاع إلى حدود الأردن.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد قال إن "المهربين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، وتم قتل 27 شخصًا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري".

وأضاف: "بسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعُثِر على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وعمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة؛ للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة".

ووفقًا للبيان، قامت قوة من "المنطقة العسكرية الشرقية فجر الخميس، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,757
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,927
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة