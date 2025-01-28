سقط فيها 27 قتيلًا.. مواجهات الجيش الأردني كانت مع مليشيات إيرانية تهرّب المخدرات

تأتي بها وتؤمّن نقلها من البقاع إلى حدود الأردن تحت إشراف "حزب الله".. فروا لداخل سوريا

كشفت مصادر أن مواجهات الجيش الأردني التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مهربي المخدرات على الحدود السورية الأردنية؛ كانت مع مليشيات إيرانية منظمة.

وقالت المصادر وفق إخبارية "العربية": المليشيات الإيرانية التي واجهها الجيش الأردني تعمل في تهريب المخدرات، وتأتي بالمخدرات لحدود الأردن من البقاع بإشراف "حزب الله".

وأضافت: المليشيات الإيرانية في سوريا تؤمن نقل المخدرات من البقاع إلى حدود الأردن.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد قال إن "المهربين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، وتم قتل 27 شخصًا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري".

وأضاف: "بسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعُثِر على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وعمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة؛ للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة".

ووفقًا للبيان، قامت قوة من "المنطقة العسكرية الشرقية فجر الخميس، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".