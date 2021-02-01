"أرامكو" تحدد أسعار البروبان والبيوتان لشهر فبراير

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر فبراير 2021.
ورفعت "أرامكو" أسعار عقود البروبان لشهر فبراير 2021 إلى 605 دولارات للطن؛ بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يناير 2021.
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر فبراير 2021.
ورفعت "أرامكو" أسعار عقود البروبان لشهر فبراير 2021 إلى 605 دولارات للطن؛ بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يناير 2021.
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر فبراير 2021.
ورفعت "أرامكو" أسعار عقود البروبان لشهر فبراير 2021 إلى 605 دولارات للطن؛ بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يناير 2021.
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر فبراير 2021.
ورفعت "أرامكو" أسعار عقود البروبان لشهر فبراير 2021 إلى 605 دولارات للطن؛ بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يناير 2021.