النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أرامكو" تحدد أسعار البروبان والبيوتان لشهر فبراير

بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار يناير

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر فبراير 2021.

ورفعت "أرامكو" أسعار عقود البروبان لشهر فبراير 2021 إلى 605 دولارات للطن؛ بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يناير 2021.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"أرامكو" تحدد أسعار البروبان والبيوتان لشهر فبراير
سبق

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر فبراير 2021.

ورفعت "أرامكو" أسعار عقود البروبان لشهر فبراير 2021 إلى 605 دولارات للطن؛ بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يناير 2021.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
01:21 PM

"أرامكو" تحدد أسعار البروبان والبيوتان لشهر فبراير

بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار يناير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,071

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر فبراير 2021.

ورفعت "أرامكو" أسعار عقود البروبان لشهر فبراير 2021 إلى 605 دولارات للطن؛ بارتفاع قدره 55 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يناير 2021.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,259
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,250
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,125

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة