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"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: مراكز لقاحات كورونا تشهد إقبالًا كبيرًا وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية

دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون ولبس الكمامة

أكدت "الصحة" أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل مَن لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل (110) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363692) حالة، من بينها (2024) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (308) حالات حرجة، كما تم تسجيل (174) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (355382) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6286) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، يرحمهم الله جميعًا،

لافتةً إلى أنه تم إجراء (37043) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة: مراكز لقاحات كورونا تشهد إقبالًا كبيرًا وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية
سبق

أكدت "الصحة" أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل مَن لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل (110) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363692) حالة، من بينها (2024) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (308) حالات حرجة، كما تم تسجيل (174) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (355382) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6286) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، يرحمهم الله جميعًا،

لافتةً إلى أنه تم إجراء (37043) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
03:53 PM

الصحة: مراكز لقاحات كورونا تشهد إقبالًا كبيرًا وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية

دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون ولبس الكمامة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أكدت "الصحة" أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل مَن لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل (110) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363692) حالة، من بينها (2024) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (308) حالات حرجة، كما تم تسجيل (174) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (355382) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6286) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، يرحمهم الله جميعًا،

لافتةً إلى أنه تم إجراء (37043) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

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