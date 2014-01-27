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"الحمدان " يودع الشباب.. انضم للهلال في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الهلال مساء الثلاثاء تعاقده رسمياً مع مهاجم نادي الشباب عبد الله الحمدان، في صفقة انتقال حر.

وشارك الحمدان مع الشباب هذا الموسم في 15 مباراة (753 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها هدفين وصنع 8 أهداف، كما صنع 7 فرص أخرى للتسجيل، وسدد على مرمى الخصم 10 تسديدات، ومرر 120 تمريرة ناجحة بدقة 72.3%.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الحمدان " يودع الشباب.. انضم للهلال في صفقة انتقال حر
سبق

أعلن نادي الهلال مساء الثلاثاء تعاقده رسمياً مع مهاجم نادي الشباب عبد الله الحمدان، في صفقة انتقال حر.

وشارك الحمدان مع الشباب هذا الموسم في 15 مباراة (753 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها هدفين وصنع 8 أهداف، كما صنع 7 فرص أخرى للتسجيل، وسدد على مرمى الخصم 10 تسديدات، ومرر 120 تمريرة ناجحة بدقة 72.3%.


27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
12:25 AM

"الحمدان " يودع الشباب.. انضم للهلال في صفقة انتقال حر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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19,136

أعلن نادي الهلال مساء الثلاثاء تعاقده رسمياً مع مهاجم نادي الشباب عبد الله الحمدان، في صفقة انتقال حر.

وشارك الحمدان مع الشباب هذا الموسم في 15 مباراة (753 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها هدفين وصنع 8 أهداف، كما صنع 7 فرص أخرى للتسجيل، وسدد على مرمى الخصم 10 تسديدات، ومرر 120 تمريرة ناجحة بدقة 72.3%.


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