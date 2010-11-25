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نواب عددٍ من الوزارات يهنئون بنجاح قمة العشرين: وطن متألق بقيادته الحكيمة

عبر تغريدات على "تويتر" مشيدين بالجهود المباركة لخادم الحرمين وولي العهد

رفع عددٌ من نواب الوزارات التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بالنجاح الكبير والمتألق الذي تحقق للمملكة برئاستها لقمة العشرين، مؤكدين أن النجاح تتويج للجهود المباركة التي بذلتها القيادة لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تغريدات لهم عبر حساباتهم الرسمية بمنصة "تويتر" نوهوا بالنجاح والدور الذي قدمته المملكة في إدارة قمة استثنائية في ظروف استثنائية لوطن متألق بقيادته الحكيمة.

فمن جانب آخر، قال نائب وزير الموارد والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولوطننا الغالي-حفظهما الله-نجاح قمة العشرين بالسعودية، مضيفًا حيث أثبتت المملكة للعالم التزامها بمسؤوليات رئاستها في هذا العام الاستثنائي، وشددت على دورها القيادي والريادي كواحدة من أهم الكيانات الاقتصادية.

فيما قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي أتقدم بالتهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على نجاح ⁧‫قمة الرياض لمجموعة العشرين⁩، منوهًا بما صدر عنها من قرارات أثبتت للعالم مكانة ⁧‫المملكة⁩ وقدرتها على قيادة الجهود لتحقيق الاستدامة ورفاهية الشعوب.

ورفع نائب وزير الخارجية وليد الخريجي بدوره ‏التهاني الصادقة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -أيدهما الله بنصره- بمناسبة نجاح قمة العشرين برئاسة المملكة التي حققت في الأوقات الصعبة نجاحات تكللت اليوم في هذه القمة لتخرج قمة الرياض بقرارات تصون حياة الإنسان وتستعيد النمو بإذن الله للاقتصاد العالمي.

وفي الشأن ذاته، قال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي القيادة تتجلى في أصعب الظروف.

‏وأضاف : فعلى الرغم من الظروف الإنسانية والصحية والاقتصادية التي مرت بالعالم، أثبتت المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، قدرتها على قيادة العالم لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات، ورسم مستقبل مليء بالأمل بقمة الرياض لمجموعة العشرين.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نواب عددٍ من الوزارات يهنئون بنجاح قمة العشرين: وطن متألق بقيادته الحكيمة
سبق

رفع عددٌ من نواب الوزارات التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بالنجاح الكبير والمتألق الذي تحقق للمملكة برئاستها لقمة العشرين، مؤكدين أن النجاح تتويج للجهود المباركة التي بذلتها القيادة لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تغريدات لهم عبر حساباتهم الرسمية بمنصة "تويتر" نوهوا بالنجاح والدور الذي قدمته المملكة في إدارة قمة استثنائية في ظروف استثنائية لوطن متألق بقيادته الحكيمة.

فمن جانب آخر، قال نائب وزير الموارد والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولوطننا الغالي-حفظهما الله-نجاح قمة العشرين بالسعودية، مضيفًا حيث أثبتت المملكة للعالم التزامها بمسؤوليات رئاستها في هذا العام الاستثنائي، وشددت على دورها القيادي والريادي كواحدة من أهم الكيانات الاقتصادية.

فيما قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي أتقدم بالتهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على نجاح ⁧‫قمة الرياض لمجموعة العشرين⁩، منوهًا بما صدر عنها من قرارات أثبتت للعالم مكانة ⁧‫المملكة⁩ وقدرتها على قيادة الجهود لتحقيق الاستدامة ورفاهية الشعوب.

ورفع نائب وزير الخارجية وليد الخريجي بدوره ‏التهاني الصادقة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -أيدهما الله بنصره- بمناسبة نجاح قمة العشرين برئاسة المملكة التي حققت في الأوقات الصعبة نجاحات تكللت اليوم في هذه القمة لتخرج قمة الرياض بقرارات تصون حياة الإنسان وتستعيد النمو بإذن الله للاقتصاد العالمي.

وفي الشأن ذاته، قال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي القيادة تتجلى في أصعب الظروف.

‏وأضاف : فعلى الرغم من الظروف الإنسانية والصحية والاقتصادية التي مرت بالعالم، أثبتت المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، قدرتها على قيادة العالم لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات، ورسم مستقبل مليء بالأمل بقمة الرياض لمجموعة العشرين.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:13 AM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:39 AM

نواب عددٍ من الوزارات يهنئون بنجاح قمة العشرين: وطن متألق بقيادته الحكيمة

عبر تغريدات على "تويتر" مشيدين بالجهود المباركة لخادم الحرمين وولي العهد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
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رفع عددٌ من نواب الوزارات التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بالنجاح الكبير والمتألق الذي تحقق للمملكة برئاستها لقمة العشرين، مؤكدين أن النجاح تتويج للجهود المباركة التي بذلتها القيادة لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تغريدات لهم عبر حساباتهم الرسمية بمنصة "تويتر" نوهوا بالنجاح والدور الذي قدمته المملكة في إدارة قمة استثنائية في ظروف استثنائية لوطن متألق بقيادته الحكيمة.

فمن جانب آخر، قال نائب وزير الموارد والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولوطننا الغالي-حفظهما الله-نجاح قمة العشرين بالسعودية، مضيفًا حيث أثبتت المملكة للعالم التزامها بمسؤوليات رئاستها في هذا العام الاستثنائي، وشددت على دورها القيادي والريادي كواحدة من أهم الكيانات الاقتصادية.

فيما قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي أتقدم بالتهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على نجاح ⁧‫قمة الرياض لمجموعة العشرين⁩، منوهًا بما صدر عنها من قرارات أثبتت للعالم مكانة ⁧‫المملكة⁩ وقدرتها على قيادة الجهود لتحقيق الاستدامة ورفاهية الشعوب.

ورفع نائب وزير الخارجية وليد الخريجي بدوره ‏التهاني الصادقة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -أيدهما الله بنصره- بمناسبة نجاح قمة العشرين برئاسة المملكة التي حققت في الأوقات الصعبة نجاحات تكللت اليوم في هذه القمة لتخرج قمة الرياض بقرارات تصون حياة الإنسان وتستعيد النمو بإذن الله للاقتصاد العالمي.

وفي الشأن ذاته، قال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي القيادة تتجلى في أصعب الظروف.

‏وأضاف : فعلى الرغم من الظروف الإنسانية والصحية والاقتصادية التي مرت بالعالم، أثبتت المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، قدرتها على قيادة العالم لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات، ورسم مستقبل مليء بالأمل بقمة الرياض لمجموعة العشرين.

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