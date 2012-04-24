أوضح نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية المقامة حالياً بمنطقة الحرم خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك قد تجاوز (3000) مستفيد. وبين "الجفري" أن البرامج تأتي بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة الرسميين بالوزارة. وأضاف: "تقام البرامج الدعوية في أربعة جوامع بالمنطقة المركزية وهي: جامع البغدادي وجامع الكنكار وجامع الكعكي وجامع الأمير متعب، وتشمل كلمات وعظية رمضانية لا تتجاوز عشر دقايق بناءً على توجيهات الوزارة، ودروساً علمية ومحاضرات إيمانية عن بعد. وأشار إلى أن عناوين الكلمات والدروس تتمحور حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن، وتعزيز الأمن الفكري، مفيداً أن البرامج تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وفي ختام تصريحه، رفع "الجفري" الشكر الجزيل لولاة الأمر -أيدهم الله- على اهتمامهم ودعمهم لنشر الإسلام الوسطي، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته لتقديم البرامج الدعوية وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

في العشر الأوائل.. 3 آلاف مستفيد من كلمات رمضان الوعظية بمنطقة الحرم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-23 أوضح نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية المقامة حالياً بمنطقة الحرم خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك قد تجاوز (3000) مستفيد.



وبين "الجفري" أن البرامج تأتي بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة الرسميين بالوزارة.



وأضاف: "تقام البرامج الدعوية في أربعة جوامع بالمنطقة المركزية وهي: جامع البغدادي وجامع الكنكار وجامع الكعكي وجامع الأمير متعب، وتشمل كلمات وعظية رمضانية لا تتجاوز عشر دقايق بناءً على توجيهات الوزارة، ودروساً علمية ومحاضرات إيمانية عن بعد.



وأشار إلى أن عناوين الكلمات والدروس تتمحور حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن، وتعزيز الأمن الفكري، مفيداً أن البرامج تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وفي ختام تصريحه، رفع "الجفري" الشكر الجزيل لولاة الأمر -أيدهم الله- على اهتمامهم ودعمهم لنشر الإسلام الوسطي، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته لتقديم البرامج الدعوية وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 10:30 PM

في العشر الأوائل.. 3 آلاف مستفيد من كلمات رمضان الوعظية بمنطقة الحرم تقدم في 4 جوامع ويشرف عليها مركز الدعوة والإرشاد بـ"الشؤون الإسلامية"





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أوضح نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية المقامة حالياً بمنطقة الحرم خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك قد تجاوز (3000) مستفيد.



وبين "الجفري" أن البرامج تأتي بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة الرسميين بالوزارة.



وأضاف: "تقام البرامج الدعوية في أربعة جوامع بالمنطقة المركزية وهي: جامع البغدادي وجامع الكنكار وجامع الكعكي وجامع الأمير متعب، وتشمل كلمات وعظية رمضانية لا تتجاوز عشر دقايق بناءً على توجيهات الوزارة، ودروساً علمية ومحاضرات إيمانية عن بعد.



وأشار إلى أن عناوين الكلمات والدروس تتمحور حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن، وتعزيز الأمن الفكري، مفيداً أن البرامج تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وفي ختام تصريحه، رفع "الجفري" الشكر الجزيل لولاة الأمر -أيدهم الله- على اهتمامهم ودعمهم لنشر الإسلام الوسطي، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته لتقديم البرامج الدعوية وفق تطلعات القيادة الحكيمة.