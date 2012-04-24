النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في العشر الأوائل.. 3 آلاف مستفيد من كلمات رمضان الوعظية بمنطقة الحرم

تقدم في 4 جوامع ويشرف عليها مركز الدعوة والإرشاد بـ"الشؤون الإسلامية"

أوضح نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية المقامة حالياً بمنطقة الحرم خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك قد تجاوز (3000) مستفيد.

وبين "الجفري" أن البرامج تأتي بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة الرسميين بالوزارة.

وأضاف: "تقام البرامج الدعوية في أربعة جوامع بالمنطقة المركزية وهي: جامع البغدادي وجامع الكنكار وجامع الكعكي وجامع الأمير متعب، وتشمل كلمات وعظية رمضانية لا تتجاوز عشر دقايق بناءً على توجيهات الوزارة، ودروساً علمية ومحاضرات إيمانية عن بعد.

وأشار إلى أن عناوين الكلمات والدروس تتمحور حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن، وتعزيز الأمن الفكري، مفيداً أن البرامج تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي ختام تصريحه، رفع "الجفري" الشكر الجزيل لولاة الأمر -أيدهم الله- على اهتمامهم ودعمهم لنشر الإسلام الوسطي، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته لتقديم البرامج الدعوية وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
في العشر الأوائل.. 3 آلاف مستفيد من كلمات رمضان الوعظية بمنطقة الحرم
سبق

أوضح نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية المقامة حالياً بمنطقة الحرم خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك قد تجاوز (3000) مستفيد.

وبين "الجفري" أن البرامج تأتي بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة الرسميين بالوزارة.

وأضاف: "تقام البرامج الدعوية في أربعة جوامع بالمنطقة المركزية وهي: جامع البغدادي وجامع الكنكار وجامع الكعكي وجامع الأمير متعب، وتشمل كلمات وعظية رمضانية لا تتجاوز عشر دقايق بناءً على توجيهات الوزارة، ودروساً علمية ومحاضرات إيمانية عن بعد.

وأشار إلى أن عناوين الكلمات والدروس تتمحور حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن، وتعزيز الأمن الفكري، مفيداً أن البرامج تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي ختام تصريحه، رفع "الجفري" الشكر الجزيل لولاة الأمر -أيدهم الله- على اهتمامهم ودعمهم لنشر الإسلام الوسطي، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته لتقديم البرامج الدعوية وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
10:30 PM

في العشر الأوائل.. 3 آلاف مستفيد من كلمات رمضان الوعظية بمنطقة الحرم

تقدم في 4 جوامع ويشرف عليها مركز الدعوة والإرشاد بـ"الشؤون الإسلامية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
94

أوضح نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية المقامة حالياً بمنطقة الحرم خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك قد تجاوز (3000) مستفيد.

وبين "الجفري" أن البرامج تأتي بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة الرسميين بالوزارة.

وأضاف: "تقام البرامج الدعوية في أربعة جوامع بالمنطقة المركزية وهي: جامع البغدادي وجامع الكنكار وجامع الكعكي وجامع الأمير متعب، وتشمل كلمات وعظية رمضانية لا تتجاوز عشر دقايق بناءً على توجيهات الوزارة، ودروساً علمية ومحاضرات إيمانية عن بعد.

وأشار إلى أن عناوين الكلمات والدروس تتمحور حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن، وتعزيز الأمن الفكري، مفيداً أن البرامج تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي ختام تصريحه، رفع "الجفري" الشكر الجزيل لولاة الأمر -أيدهم الله- على اهتمامهم ودعمهم لنشر الإسلام الوسطي، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته لتقديم البرامج الدعوية وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,314
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,173
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,616
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,598

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة