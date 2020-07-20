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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - جلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

كذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - جلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

كذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
10:19 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
11:29 PM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - جلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

كذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

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