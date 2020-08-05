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شاهد.. "كلاب بوليسية مدربة" للكشف عن مصابي كورونا بالسعودية بنسبة نجاح 80٪

تكتشف المشتبه بهم.. وإشارتها هي الجلوس فقط دون أي اقتراب أو نباح

في إطار الاستعداد لاستئناف الرحلات الدولية أكمل 29 منفذًا دوليًّا بالسعودية جاهزيته لفحص كورونا بين القادمين عبر المنافذ باستخدام فصائل معينة من الكلاب البوليسية المدربة ذات القدرات الفائقة والمميزة، وذلك من خلال قدرتها على شم الرائحة على بعد 40 قدمًا تحت الأرض، مع امتلاكها أكثر من 125 مليون خلية لحاسة الشم، إلى جانب رشاقتها ولياقتها العالية.

وفي التفاصيل، تكتفي الكلاب المدربة بألفتها مع المدنيين حين اكتشاف حالة الاشتباه من الاقتراب من المشتبه به، والجلوس بجانبه بهدوء وبلا نباح، فيما تأخذ التحاليل المخبرية للكشف عن مصابي كورونا ساعات وأيامًا.

وفي هذا الصدد، كشف عبدالله السلوم، مدير المركز الوطني للوسائل الحية بالجمارك السعودية، أنه في البداية تم تدريب الكلاب البوليسية بالتعاون مع مركز وقاية للكشف عن فيروس الإنفلونزا. وحقق ذلك نتائج إيجابية ومحفزة، وكان الإنجاز أكثر من 80٪ فيما يخص التدريب على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وقال "السلوم" لـبرنامج نشرة الرابع على قناة العربية: سيكون التركيز مبدئيًّا على المنافذ الجمركية، واستقبال المسافرين في المطارات الدولية. مضيفًا: الكلاب المدربة لديها القدرة على التعرف على جزيئات دقيقة جدًّا، لا تُرى بالعين المجردة، من الروائح. مشيرًا إلى أنه في حال التعرف على المصاب لا تعطي التأكيد بإصابته، وإنما الاشتباه، ويتم تأكيد الإصابة عن طريق الجهات المعنية بالفحص المخبري بوزارة الصحة، وهذا يعد إجراء وقائيًّا قبل دخول المسافر الصالات أو بوابات السفر للتعرف على سلبية أو إيجابية إصابته بالفيروس. ولفت إلى أن فصائل الكلاب التي تم اختيارها لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا تعد مقبولة جدًّا للعوائل والأطفال وكبار السن وللشباب؛ فهي لطيفة ومسالمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعرض لأي شخص أو تلامسه. موضحًا في هذا الصدد أن إشارتها بالتعرف على احتمال إيجابية إصابة المسافر بكورونا هي الجلوس فقط دون أي تلامس أو اقتراب أو عدوانية باتجاهه.

وأوضح ماهر المحيش، المشرف الفني على عمليات التدريب بالجمارك السعودية، أن البداية كانت مع تدريب الكلاب على اكتشاف فيروس الإنفلونزا كونه أقل خطورة. وبعد نجاحها تم تدريبها على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، الذي جاء إيجابيًّا ومحفزًا بنسبة تفوق الـ 80٪ ‏ ‫من النجاح في الاكتشاف.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "كلاب بوليسية مدربة" للكشف عن مصابي كورونا بالسعودية بنسبة نجاح 80٪
سبق

في إطار الاستعداد لاستئناف الرحلات الدولية أكمل 29 منفذًا دوليًّا بالسعودية جاهزيته لفحص كورونا بين القادمين عبر المنافذ باستخدام فصائل معينة من الكلاب البوليسية المدربة ذات القدرات الفائقة والمميزة، وذلك من خلال قدرتها على شم الرائحة على بعد 40 قدمًا تحت الأرض، مع امتلاكها أكثر من 125 مليون خلية لحاسة الشم، إلى جانب رشاقتها ولياقتها العالية.

وفي التفاصيل، تكتفي الكلاب المدربة بألفتها مع المدنيين حين اكتشاف حالة الاشتباه من الاقتراب من المشتبه به، والجلوس بجانبه بهدوء وبلا نباح، فيما تأخذ التحاليل المخبرية للكشف عن مصابي كورونا ساعات وأيامًا.

وفي هذا الصدد، كشف عبدالله السلوم، مدير المركز الوطني للوسائل الحية بالجمارك السعودية، أنه في البداية تم تدريب الكلاب البوليسية بالتعاون مع مركز وقاية للكشف عن فيروس الإنفلونزا. وحقق ذلك نتائج إيجابية ومحفزة، وكان الإنجاز أكثر من 80٪ فيما يخص التدريب على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وقال "السلوم" لـبرنامج نشرة الرابع على قناة العربية: سيكون التركيز مبدئيًّا على المنافذ الجمركية، واستقبال المسافرين في المطارات الدولية. مضيفًا: الكلاب المدربة لديها القدرة على التعرف على جزيئات دقيقة جدًّا، لا تُرى بالعين المجردة، من الروائح. مشيرًا إلى أنه في حال التعرف على المصاب لا تعطي التأكيد بإصابته، وإنما الاشتباه، ويتم تأكيد الإصابة عن طريق الجهات المعنية بالفحص المخبري بوزارة الصحة، وهذا يعد إجراء وقائيًّا قبل دخول المسافر الصالات أو بوابات السفر للتعرف على سلبية أو إيجابية إصابته بالفيروس. ولفت إلى أن فصائل الكلاب التي تم اختيارها لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا تعد مقبولة جدًّا للعوائل والأطفال وكبار السن وللشباب؛ فهي لطيفة ومسالمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعرض لأي شخص أو تلامسه. موضحًا في هذا الصدد أن إشارتها بالتعرف على احتمال إيجابية إصابة المسافر بكورونا هي الجلوس فقط دون أي تلامس أو اقتراب أو عدوانية باتجاهه.

وأوضح ماهر المحيش، المشرف الفني على عمليات التدريب بالجمارك السعودية، أن البداية كانت مع تدريب الكلاب على اكتشاف فيروس الإنفلونزا كونه أقل خطورة. وبعد نجاحها تم تدريبها على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، الذي جاء إيجابيًّا ومحفزًا بنسبة تفوق الـ 80٪ ‏ ‫من النجاح في الاكتشاف.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
01:29 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:02 AM

شاهد.. "كلاب بوليسية مدربة" للكشف عن مصابي كورونا بالسعودية بنسبة نجاح 80٪

تكتشف المشتبه بهم.. وإشارتها هي الجلوس فقط دون أي اقتراب أو نباح

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,834

في إطار الاستعداد لاستئناف الرحلات الدولية أكمل 29 منفذًا دوليًّا بالسعودية جاهزيته لفحص كورونا بين القادمين عبر المنافذ باستخدام فصائل معينة من الكلاب البوليسية المدربة ذات القدرات الفائقة والمميزة، وذلك من خلال قدرتها على شم الرائحة على بعد 40 قدمًا تحت الأرض، مع امتلاكها أكثر من 125 مليون خلية لحاسة الشم، إلى جانب رشاقتها ولياقتها العالية.

وفي التفاصيل، تكتفي الكلاب المدربة بألفتها مع المدنيين حين اكتشاف حالة الاشتباه من الاقتراب من المشتبه به، والجلوس بجانبه بهدوء وبلا نباح، فيما تأخذ التحاليل المخبرية للكشف عن مصابي كورونا ساعات وأيامًا.

وفي هذا الصدد، كشف عبدالله السلوم، مدير المركز الوطني للوسائل الحية بالجمارك السعودية، أنه في البداية تم تدريب الكلاب البوليسية بالتعاون مع مركز وقاية للكشف عن فيروس الإنفلونزا. وحقق ذلك نتائج إيجابية ومحفزة، وكان الإنجاز أكثر من 80٪ فيما يخص التدريب على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وقال "السلوم" لـبرنامج نشرة الرابع على قناة العربية: سيكون التركيز مبدئيًّا على المنافذ الجمركية، واستقبال المسافرين في المطارات الدولية. مضيفًا: الكلاب المدربة لديها القدرة على التعرف على جزيئات دقيقة جدًّا، لا تُرى بالعين المجردة، من الروائح. مشيرًا إلى أنه في حال التعرف على المصاب لا تعطي التأكيد بإصابته، وإنما الاشتباه، ويتم تأكيد الإصابة عن طريق الجهات المعنية بالفحص المخبري بوزارة الصحة، وهذا يعد إجراء وقائيًّا قبل دخول المسافر الصالات أو بوابات السفر للتعرف على سلبية أو إيجابية إصابته بالفيروس. ولفت إلى أن فصائل الكلاب التي تم اختيارها لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا تعد مقبولة جدًّا للعوائل والأطفال وكبار السن وللشباب؛ فهي لطيفة ومسالمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعرض لأي شخص أو تلامسه. موضحًا في هذا الصدد أن إشارتها بالتعرف على احتمال إيجابية إصابة المسافر بكورونا هي الجلوس فقط دون أي تلامس أو اقتراب أو عدوانية باتجاهه.

وأوضح ماهر المحيش، المشرف الفني على عمليات التدريب بالجمارك السعودية، أن البداية كانت مع تدريب الكلاب على اكتشاف فيروس الإنفلونزا كونه أقل خطورة. وبعد نجاحها تم تدريبها على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، الذي جاء إيجابيًّا ومحفزًا بنسبة تفوق الـ 80٪ ‏ ‫من النجاح في الاكتشاف.

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