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مستشفى "وادي الدواسر" يلغي زيارة المرضى المنومين ويوفر خدمة الاتصال بذويهم

تماشياً مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا

أعلن مستشفى وادي الدواسر العام اليوم الأحد، إلغاء الزيارات للمرضى المنومين في المستشفى حتى إشعار آخر، تماشياً مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لحماية المجتمع.

‫وفي التفاصيل، وفَّر مستشفى وادي الدواسر خدمة "ذووك.. يسمعونك"؛ إذ تقوم على توفير تواصل المريض مع ذويه هاتفيّاً، وكذلك وفَّرت خطاً ساخناً في حال وجود استفسار من الناحية الطبية ومعرفة الخطة العلاجية للمريض عبر التواصل على جوال رقم 0568399709؛ وذلك حرصاً على سلامة أفراد المجتمع، وتماشياً مع توجيهات وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد مستشفى وادي الدواسر العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى "وادي الدواسر" يلغي زيارة المرضى المنومين ويوفر خدمة الاتصال بذويهم
سبق

أعلن مستشفى وادي الدواسر العام اليوم الأحد، إلغاء الزيارات للمرضى المنومين في المستشفى حتى إشعار آخر، تماشياً مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لحماية المجتمع.

‫وفي التفاصيل، وفَّر مستشفى وادي الدواسر خدمة "ذووك.. يسمعونك"؛ إذ تقوم على توفير تواصل المريض مع ذويه هاتفيّاً، وكذلك وفَّرت خطاً ساخناً في حال وجود استفسار من الناحية الطبية ومعرفة الخطة العلاجية للمريض عبر التواصل على جوال رقم 0568399709؛ وذلك حرصاً على سلامة أفراد المجتمع، وتماشياً مع توجيهات وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:50 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
11:34 PM

مستشفى "وادي الدواسر" يلغي زيارة المرضى المنومين ويوفر خدمة الاتصال بذويهم

تماشياً مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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1,263

أعلن مستشفى وادي الدواسر العام اليوم الأحد، إلغاء الزيارات للمرضى المنومين في المستشفى حتى إشعار آخر، تماشياً مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لحماية المجتمع.

‫وفي التفاصيل، وفَّر مستشفى وادي الدواسر خدمة "ذووك.. يسمعونك"؛ إذ تقوم على توفير تواصل المريض مع ذويه هاتفيّاً، وكذلك وفَّرت خطاً ساخناً في حال وجود استفسار من الناحية الطبية ومعرفة الخطة العلاجية للمريض عبر التواصل على جوال رقم 0568399709؛ وذلك حرصاً على سلامة أفراد المجتمع، وتماشياً مع توجيهات وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا.

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