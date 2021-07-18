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بينها الرياض.. فرص الأمطار تشمل 5 مناطق اليوم

تحذيرات من شدة العواصف الرعدية وخطر تشكُّل السيول

يشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثر عديد من مناطق المملكة بالحالة الجوية الماطرة خلال اليوم الأحد.

ويتوقع أن تشمل فرص الأمطار ليوم الأحد 5 مناطق، هي: المنطقة الشرقية ونجران والرياض، إضافة إلى أجزاءٍ من جازان وعسير؛ نظراً لاستمرار تدفق الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب، بحيث تنشط السحب الرعدية مترافقة بتساقط الأمطار على أجزاءٍ من هذه المناطق.

وبحسب "طقس العرب" يجب متابعة التحديثات أولاً بأول لمعرفة كُل جديدٍ حول مستجدات الحالة الماطرة.

ويجب الحذر من شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكُّل السيول بفعل غزارة الأمطار، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها الرياض.. فرص الأمطار تشمل 5 مناطق اليوم
سبق

يشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثر عديد من مناطق المملكة بالحالة الجوية الماطرة خلال اليوم الأحد.

ويتوقع أن تشمل فرص الأمطار ليوم الأحد 5 مناطق، هي: المنطقة الشرقية ونجران والرياض، إضافة إلى أجزاءٍ من جازان وعسير؛ نظراً لاستمرار تدفق الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب، بحيث تنشط السحب الرعدية مترافقة بتساقط الأمطار على أجزاءٍ من هذه المناطق.

وبحسب "طقس العرب" يجب متابعة التحديثات أولاً بأول لمعرفة كُل جديدٍ حول مستجدات الحالة الماطرة.

ويجب الحذر من شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكُّل السيول بفعل غزارة الأمطار، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
11:02 AM

بينها الرياض.. فرص الأمطار تشمل 5 مناطق اليوم

تحذيرات من شدة العواصف الرعدية وخطر تشكُّل السيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثر عديد من مناطق المملكة بالحالة الجوية الماطرة خلال اليوم الأحد.

ويتوقع أن تشمل فرص الأمطار ليوم الأحد 5 مناطق، هي: المنطقة الشرقية ونجران والرياض، إضافة إلى أجزاءٍ من جازان وعسير؛ نظراً لاستمرار تدفق الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب، بحيث تنشط السحب الرعدية مترافقة بتساقط الأمطار على أجزاءٍ من هذه المناطق.

وبحسب "طقس العرب" يجب متابعة التحديثات أولاً بأول لمعرفة كُل جديدٍ حول مستجدات الحالة الماطرة.

ويجب الحذر من شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكُّل السيول بفعل غزارة الأمطار، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة.

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