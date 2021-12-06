المرور: ضبط 277 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة
جاءت ضمن الحملات الميدانية المستمرة للإدارات لضبط المخالفين
في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تنفّذها إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، نجحت الجهات المختصة في ضبط 277 درّاجة آلية مخالفة لنظام المرور.
وأهابت إدارات المرور في إنفوجرافيك على تويتر، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات.
المرور: ضبط 277 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-06
في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تنفّذها إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، نجحت الجهات المختصة في ضبط 277 درّاجة آلية مخالفة لنظام المرور.
وأهابت إدارات المرور في إنفوجرافيك على تويتر، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات.
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:40 AM
المرور: ضبط 277 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة
جاءت ضمن الحملات الميدانية المستمرة للإدارات لضبط المخالفين
في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تنفّذها إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، نجحت الجهات المختصة في ضبط 277 درّاجة آلية مخالفة لنظام المرور.
وأهابت إدارات المرور في إنفوجرافيك على تويتر، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات.