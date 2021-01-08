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ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

كورونا يلدغ المغرب بـ 1543 والأردن بـ 1092 إصابة جديدة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 450221 حالة.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجّلت 40 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7685 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 422072 حالة.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 305163 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 285393 حالة شفاء بعد تسجيل 1050 حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3989 حالة.

المغرب الأردن فيروس كورونا الجديد

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كورونا يلدغ المغرب بـ 1543 والأردن بـ 1092 إصابة جديدة
سبق

سجَّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 450221 حالة.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجّلت 40 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7685 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 422072 حالة.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 305163 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 285393 حالة شفاء بعد تسجيل 1050 حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3989 حالة.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
09:54 PM

كورونا يلدغ المغرب بـ 1543 والأردن بـ 1092 إصابة جديدة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 450221 حالة.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجّلت 40 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7685 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 422072 حالة.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 305163 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 285393 حالة شفاء بعد تسجيل 1050 حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3989 حالة.

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