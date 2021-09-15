النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المطلوب من البيت الأبيض

مثّلت العلاقات السعودية الأمريكية منذ قيامها في عام ١٩٤٥، ركيزة وضمانة حقيقية لمصالحهما ولأمن منطقتنا العربية.. وبرغم عمق وأهمية هذه العلاقات التاريخية؛ فإنها شهدت في كثير من المراحل شدًّا وجذبًا، كما شهدت تباينات كثيرة في معالجة بعض قضايا المنطقة والعالم؛ لكنها كانت مستمرة ولم تنقطع؛ إلا أن بعض الإدارات الأمريكية المتعاقبة مؤخرًا على البيت الأبيض، عمدت إلى إثارة الجدل وخلق الشبهات بشأن مستقبل هذه العلاقات؛ وتحديدًا في عهد أوباما ثم حاليًا في عهد إدارة الرئيس بايدن، الذي نقل عنه قوله إن "القواعد تتغير"، متجاهلًا حقيقة أن السعودية مفتاح كل حل؛ بل إنه بادر منذ أيامه الأولى في المكتب البيضاوي إلى خطوات استفزازية للمملكة والمنطقة منها:

- رفع المليشيا الحوثية الإيرانية من قائمة الإرهاب رغم إرسالها الصواريخ والمسيرات على السعودية.

- إعلانه إيقاف تقديم الدعم اللوجستي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

- حرصه وسعيه للعودة لاتفاق 5+1 حول برنامج إيران النووي بدون ثمن إيراني!

- ومؤخرًا رفعه ما أسماه بالسرية عن علاقة مزعومة للسعودية بأحداث 11 سبتمبر، في خطوات متوالية ومتصاعدة أثبتت وجود نوايا غير مطمئنة من هذه الإدارة تجاه العلاقة مع السعودية؛ مما أحدث تباينًا كبيرًا في رؤى الجانبين.

وبرغم ذلك، ومع الاعتراف بأن العلاقات بين البلدين لم تصل لمرحلة أزمة؛ لكنها مؤكدًا تحتاج إلى مراجعات شفافة وصادقة تحفظ ما بناه قادة البلدين عبر التاريخ من مصالح ومنافع للبلدين والشعبين الصديقين، كانت آثارها ملموسة عالميًّا، وتحفظ حقوق الجانبين، مع تذكر إيمان وإدراك الرياض وواشنطن أن استمرار هذه العلاقة أمر حيوي وحتمي طالما استمر الاحترام والندية.

واشنطن تعلم وتدرك جيدًا مكانة المملكة العربية السعودية ودورها عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، وعليها ألا تخاطر أبدًا بأي أعمال قد توقف أو تضر بهذه العلاقات التاريخية التي تخدم المصالح الأمريكية كما تخدم المصالح السعودية، وأن استمرار الضغط سلبيًّا على العلاقات مع السعودية؛ سيُحَتّم على الأخيرة أن تواصل تعميق وتعديد سلة تحالفاتها مع قوى منافسة لواشنطن؛ مما سيقوي من نفوذ هذه القوى على حساب المصالح الأمريكية في المنطقة.

المملكة العربية السعودية قوة أمن واستقرار في العالمين العربي والإسلامي، وتتمتع بمكانتها الإسلامية كقبلة للمسلمين في العالم كله.. وهي تقوم بعمل قوي في الحرب على الإرهاب والتطرف ومكافحة الأنظمة المتطرفة الراديكالية.

كما أنها تملك قوة اقتصادية مؤثرة عالميًّا، وتتصدر قائمة شركاء واشنطن في الشرق الأوسط؛ حيث قدّرت الاستثمارات السعودية في السوق الأمريكية بما يتراوح بين 500 و700 مليار دولار.

بكل تأكيد إن الإدراك الأمريكي لأهمية المملكة العربية السعودية ومكانتها ودورها في حفظ الأمن الإقليمي والعالمي حالَ وسيحول دون وصول التوتر بين البلدين إلى مستوى يخرج عن السيطرة؛ مما يوجب على إدارة الرئيس بايدن أن تقدم المصالح الاستراتيجية للبلدين على أي ملفات مؤقتة يتم التكسب منها من أعداء الوئام بين القوتين السياسيتين السعودية والأمريكية.

الرياض تريد من واشنطن المساهمة في إنهاء الحرب اليمنية بالطرق السلمية ووفق المبادرة السياسية التي أعلنتها السعودية، كما أنها تأمل من واشنطن استمرار الضغط على طهران لإيقاف توسعها وتدخلها في الدول العربية ومنع حدوث سباق نووي في المنطقة.

مبارك آل عاتي

الرئيسية/ المملكة

اعلان
المطلوب من البيت الأبيض
سبق

مثّلت العلاقات السعودية الأمريكية منذ قيامها في عام ١٩٤٥، ركيزة وضمانة حقيقية لمصالحهما ولأمن منطقتنا العربية.. وبرغم عمق وأهمية هذه العلاقات التاريخية؛ فإنها شهدت في كثير من المراحل شدًّا وجذبًا، كما شهدت تباينات كثيرة في معالجة بعض قضايا المنطقة والعالم؛ لكنها كانت مستمرة ولم تنقطع؛ إلا أن بعض الإدارات الأمريكية المتعاقبة مؤخرًا على البيت الأبيض، عمدت إلى إثارة الجدل وخلق الشبهات بشأن مستقبل هذه العلاقات؛ وتحديدًا في عهد أوباما ثم حاليًا في عهد إدارة الرئيس بايدن، الذي نقل عنه قوله إن "القواعد تتغير"، متجاهلًا حقيقة أن السعودية مفتاح كل حل؛ بل إنه بادر منذ أيامه الأولى في المكتب البيضاوي إلى خطوات استفزازية للمملكة والمنطقة منها:

- رفع المليشيا الحوثية الإيرانية من قائمة الإرهاب رغم إرسالها الصواريخ والمسيرات على السعودية.

- إعلانه إيقاف تقديم الدعم اللوجستي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

- حرصه وسعيه للعودة لاتفاق 5+1 حول برنامج إيران النووي بدون ثمن إيراني!

- ومؤخرًا رفعه ما أسماه بالسرية عن علاقة مزعومة للسعودية بأحداث 11 سبتمبر، في خطوات متوالية ومتصاعدة أثبتت وجود نوايا غير مطمئنة من هذه الإدارة تجاه العلاقة مع السعودية؛ مما أحدث تباينًا كبيرًا في رؤى الجانبين.

وبرغم ذلك، ومع الاعتراف بأن العلاقات بين البلدين لم تصل لمرحلة أزمة؛ لكنها مؤكدًا تحتاج إلى مراجعات شفافة وصادقة تحفظ ما بناه قادة البلدين عبر التاريخ من مصالح ومنافع للبلدين والشعبين الصديقين، كانت آثارها ملموسة عالميًّا، وتحفظ حقوق الجانبين، مع تذكر إيمان وإدراك الرياض وواشنطن أن استمرار هذه العلاقة أمر حيوي وحتمي طالما استمر الاحترام والندية.

واشنطن تعلم وتدرك جيدًا مكانة المملكة العربية السعودية ودورها عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، وعليها ألا تخاطر أبدًا بأي أعمال قد توقف أو تضر بهذه العلاقات التاريخية التي تخدم المصالح الأمريكية كما تخدم المصالح السعودية، وأن استمرار الضغط سلبيًّا على العلاقات مع السعودية؛ سيُحَتّم على الأخيرة أن تواصل تعميق وتعديد سلة تحالفاتها مع قوى منافسة لواشنطن؛ مما سيقوي من نفوذ هذه القوى على حساب المصالح الأمريكية في المنطقة.

المملكة العربية السعودية قوة أمن واستقرار في العالمين العربي والإسلامي، وتتمتع بمكانتها الإسلامية كقبلة للمسلمين في العالم كله.. وهي تقوم بعمل قوي في الحرب على الإرهاب والتطرف ومكافحة الأنظمة المتطرفة الراديكالية.

كما أنها تملك قوة اقتصادية مؤثرة عالميًّا، وتتصدر قائمة شركاء واشنطن في الشرق الأوسط؛ حيث قدّرت الاستثمارات السعودية في السوق الأمريكية بما يتراوح بين 500 و700 مليار دولار.

بكل تأكيد إن الإدراك الأمريكي لأهمية المملكة العربية السعودية ومكانتها ودورها في حفظ الأمن الإقليمي والعالمي حالَ وسيحول دون وصول التوتر بين البلدين إلى مستوى يخرج عن السيطرة؛ مما يوجب على إدارة الرئيس بايدن أن تقدم المصالح الاستراتيجية للبلدين على أي ملفات مؤقتة يتم التكسب منها من أعداء الوئام بين القوتين السياسيتين السعودية والأمريكية.

الرياض تريد من واشنطن المساهمة في إنهاء الحرب اليمنية بالطرق السلمية ووفق المبادرة السياسية التي أعلنتها السعودية، كما أنها تأمل من واشنطن استمرار الضغط على طهران لإيقاف توسعها وتدخلها في الدول العربية ومنع حدوث سباق نووي في المنطقة.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
01:44 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
05:59 PM

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي - الرياض
A A A
0
1,176

مثّلت العلاقات السعودية الأمريكية منذ قيامها في عام ١٩٤٥، ركيزة وضمانة حقيقية لمصالحهما ولأمن منطقتنا العربية.. وبرغم عمق وأهمية هذه العلاقات التاريخية؛ فإنها شهدت في كثير من المراحل شدًّا وجذبًا، كما شهدت تباينات كثيرة في معالجة بعض قضايا المنطقة والعالم؛ لكنها كانت مستمرة ولم تنقطع؛ إلا أن بعض الإدارات الأمريكية المتعاقبة مؤخرًا على البيت الأبيض، عمدت إلى إثارة الجدل وخلق الشبهات بشأن مستقبل هذه العلاقات؛ وتحديدًا في عهد أوباما ثم حاليًا في عهد إدارة الرئيس بايدن، الذي نقل عنه قوله إن "القواعد تتغير"، متجاهلًا حقيقة أن السعودية مفتاح كل حل؛ بل إنه بادر منذ أيامه الأولى في المكتب البيضاوي إلى خطوات استفزازية للمملكة والمنطقة منها:

- رفع المليشيا الحوثية الإيرانية من قائمة الإرهاب رغم إرسالها الصواريخ والمسيرات على السعودية.

- إعلانه إيقاف تقديم الدعم اللوجستي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

- حرصه وسعيه للعودة لاتفاق 5+1 حول برنامج إيران النووي بدون ثمن إيراني!

- ومؤخرًا رفعه ما أسماه بالسرية عن علاقة مزعومة للسعودية بأحداث 11 سبتمبر، في خطوات متوالية ومتصاعدة أثبتت وجود نوايا غير مطمئنة من هذه الإدارة تجاه العلاقة مع السعودية؛ مما أحدث تباينًا كبيرًا في رؤى الجانبين.

وبرغم ذلك، ومع الاعتراف بأن العلاقات بين البلدين لم تصل لمرحلة أزمة؛ لكنها مؤكدًا تحتاج إلى مراجعات شفافة وصادقة تحفظ ما بناه قادة البلدين عبر التاريخ من مصالح ومنافع للبلدين والشعبين الصديقين، كانت آثارها ملموسة عالميًّا، وتحفظ حقوق الجانبين، مع تذكر إيمان وإدراك الرياض وواشنطن أن استمرار هذه العلاقة أمر حيوي وحتمي طالما استمر الاحترام والندية.

واشنطن تعلم وتدرك جيدًا مكانة المملكة العربية السعودية ودورها عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، وعليها ألا تخاطر أبدًا بأي أعمال قد توقف أو تضر بهذه العلاقات التاريخية التي تخدم المصالح الأمريكية كما تخدم المصالح السعودية، وأن استمرار الضغط سلبيًّا على العلاقات مع السعودية؛ سيُحَتّم على الأخيرة أن تواصل تعميق وتعديد سلة تحالفاتها مع قوى منافسة لواشنطن؛ مما سيقوي من نفوذ هذه القوى على حساب المصالح الأمريكية في المنطقة.

المملكة العربية السعودية قوة أمن واستقرار في العالمين العربي والإسلامي، وتتمتع بمكانتها الإسلامية كقبلة للمسلمين في العالم كله.. وهي تقوم بعمل قوي في الحرب على الإرهاب والتطرف ومكافحة الأنظمة المتطرفة الراديكالية.

كما أنها تملك قوة اقتصادية مؤثرة عالميًّا، وتتصدر قائمة شركاء واشنطن في الشرق الأوسط؛ حيث قدّرت الاستثمارات السعودية في السوق الأمريكية بما يتراوح بين 500 و700 مليار دولار.

بكل تأكيد إن الإدراك الأمريكي لأهمية المملكة العربية السعودية ومكانتها ودورها في حفظ الأمن الإقليمي والعالمي حالَ وسيحول دون وصول التوتر بين البلدين إلى مستوى يخرج عن السيطرة؛ مما يوجب على إدارة الرئيس بايدن أن تقدم المصالح الاستراتيجية للبلدين على أي ملفات مؤقتة يتم التكسب منها من أعداء الوئام بين القوتين السياسيتين السعودية والأمريكية.

الرياض تريد من واشنطن المساهمة في إنهاء الحرب اليمنية بالطرق السلمية ووفق المبادرة السياسية التي أعلنتها السعودية، كما أنها تأمل من واشنطن استمرار الضغط على طهران لإيقاف توسعها وتدخلها في الدول العربية ومنع حدوث سباق نووي في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,693
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,847
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,033

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة