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تستمر حتى الخميس.. "مدني الشمالية" يحذر من التقلبات الجوية

دعا إلى الابتعاد عن مناطق الخطر وجريان الأودية والسيول

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وقد يصاحبها هطول أمطار تستمر إلى الخميس القادم.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد فهد الأسمر على أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر وجريان الأودية والسيول، وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وأكد أهمية اتباع الإرشادات والتنبيهات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت "الأسمر" إلى أن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تستمر حتى الخميس.. "مدني الشمالية" يحذر من التقلبات الجوية
سبق

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وقد يصاحبها هطول أمطار تستمر إلى الخميس القادم.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد فهد الأسمر على أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر وجريان الأودية والسيول، وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وأكد أهمية اتباع الإرشادات والتنبيهات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت "الأسمر" إلى أن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
02:48 PM

تستمر حتى الخميس.. "مدني الشمالية" يحذر من التقلبات الجوية

دعا إلى الابتعاد عن مناطق الخطر وجريان الأودية والسيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وقد يصاحبها هطول أمطار تستمر إلى الخميس القادم.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد فهد الأسمر على أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر وجريان الأودية والسيول، وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وأكد أهمية اتباع الإرشادات والتنبيهات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت "الأسمر" إلى أن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

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