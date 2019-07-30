وافق مجلس الوزراء على ترقية حمود بن عبدالرحمن العتيبي، مدير عام مكتب وزير الإعلام، إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة "15" بوزارة الإعلام.
ترقية "العتيبي" للمرتبة "15" بوزارة الإعلام
وافق مجلس الوزراء على ترقية حمود بن عبدالرحمن العتيبي، مدير عام مكتب وزير الإعلام، إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة "15" بوزارة الإعلام.
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ترقية "العتيبي" للمرتبة "15" بوزارة الإعلامصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-30
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
04:14 PM
ترقية "العتيبي" للمرتبة "15" بوزارة الإعلام
وافق مجلس الوزراء على ترقية حمود بن عبدالرحمن العتيبي، مدير عام مكتب وزير الإعلام، إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة "15" بوزارة الإعلام.
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