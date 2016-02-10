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"أمانة جدة" تنفي "واقعة الصراصير" .. الحشرات لن تنتظر لليوم الثاني!

أكّدت على لسان متحدثها أنها مخالفة نظافة فيما أغلق البلاغ بعد 17 ساعة!

علّقت أمانة محافظة جدة على ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "أمانة جدة تكتفي بغرامة 500 ريال على مطعم الصراصير"، وأكّدت أنه تمّت مباشرة البلاغ من قِبل مراقب البلدية، ولم يتم رصد وجود حشرات في الغذاء المقدم، ولم يقدم صاحب البلاغ ما يثبت صحة الادعاء "خروج مجموعة من الصراصير من الوجبة بعد تحريكها".

وأضاف الناطق باسم الأمانة محمد البقمي؛ أن المخالفة المذكورة على سوء النظافة في المطعم وليست على وجود صراصير في الغذاء، كما ورد في الخبر.

وتؤكد "سبق"، أن المبلغ أبلغ عمليات الأمانة (940) عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأربعاء قبل أن تصل إليه رسالة التأكيد ورقم البلاغ عند الساعة 11:44 من ذات المساء، وفي يوم الخميس الماضي الذي يلي يوم البلاغ تواصل المراقب مع المبلّغ عند الساعة الرابعة والنصف عصراً لمعرفة فحوى البلاغ، وما حدث وعند الخامسة مساءً أُغلق البلاغ؛ أي بعد مضي أكثر من 17 ساعة، وهذا يدل على أن المراقب ذهب للمطعم في اليوم التالي من البلاغ، فهل تنتظر الصراصير المراقب حتى يحضر؟

أمانة محافظة جدة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تنفي "واقعة الصراصير" .. الحشرات لن تنتظر لليوم الثاني!
سبق

علّقت أمانة محافظة جدة على ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "أمانة جدة تكتفي بغرامة 500 ريال على مطعم الصراصير"، وأكّدت أنه تمّت مباشرة البلاغ من قِبل مراقب البلدية، ولم يتم رصد وجود حشرات في الغذاء المقدم، ولم يقدم صاحب البلاغ ما يثبت صحة الادعاء "خروج مجموعة من الصراصير من الوجبة بعد تحريكها".

وأضاف الناطق باسم الأمانة محمد البقمي؛ أن المخالفة المذكورة على سوء النظافة في المطعم وليست على وجود صراصير في الغذاء، كما ورد في الخبر.

وتؤكد "سبق"، أن المبلغ أبلغ عمليات الأمانة (940) عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأربعاء قبل أن تصل إليه رسالة التأكيد ورقم البلاغ عند الساعة 11:44 من ذات المساء، وفي يوم الخميس الماضي الذي يلي يوم البلاغ تواصل المراقب مع المبلّغ عند الساعة الرابعة والنصف عصراً لمعرفة فحوى البلاغ، وما حدث وعند الخامسة مساءً أُغلق البلاغ؛ أي بعد مضي أكثر من 17 ساعة، وهذا يدل على أن المراقب ذهب للمطعم في اليوم التالي من البلاغ، فهل تنتظر الصراصير المراقب حتى يحضر؟

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
01:00 PM

"أمانة جدة" تنفي "واقعة الصراصير" .. الحشرات لن تنتظر لليوم الثاني!

أكّدت على لسان متحدثها أنها مخالفة نظافة فيما أغلق البلاغ بعد 17 ساعة!

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عبدالله الراجحي - جدة
0
821

علّقت أمانة محافظة جدة على ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "أمانة جدة تكتفي بغرامة 500 ريال على مطعم الصراصير"، وأكّدت أنه تمّت مباشرة البلاغ من قِبل مراقب البلدية، ولم يتم رصد وجود حشرات في الغذاء المقدم، ولم يقدم صاحب البلاغ ما يثبت صحة الادعاء "خروج مجموعة من الصراصير من الوجبة بعد تحريكها".

وأضاف الناطق باسم الأمانة محمد البقمي؛ أن المخالفة المذكورة على سوء النظافة في المطعم وليست على وجود صراصير في الغذاء، كما ورد في الخبر.

وتؤكد "سبق"، أن المبلغ أبلغ عمليات الأمانة (940) عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأربعاء قبل أن تصل إليه رسالة التأكيد ورقم البلاغ عند الساعة 11:44 من ذات المساء، وفي يوم الخميس الماضي الذي يلي يوم البلاغ تواصل المراقب مع المبلّغ عند الساعة الرابعة والنصف عصراً لمعرفة فحوى البلاغ، وما حدث وعند الخامسة مساءً أُغلق البلاغ؛ أي بعد مضي أكثر من 17 ساعة، وهذا يدل على أن المراقب ذهب للمطعم في اليوم التالي من البلاغ، فهل تنتظر الصراصير المراقب حتى يحضر؟

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