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"الأرصاد" ينبّه 5 مناطق: سُحب رعدية وأمطار متوسطة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض والقصيم والباحة وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ06.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.

وتشهد الرياض رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الخميس.

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"الأرصاد" ينبّه 5 مناطق: سُحب رعدية وأمطار متوسطة وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض والقصيم والباحة وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ06.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.

وتشهد الرياض رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الخميس.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
01:25 AM

"الأرصاد" ينبّه 5 مناطق: سُحب رعدية وأمطار متوسطة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض والقصيم والباحة وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ06.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.

وتشهد الرياض رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الخميس.

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