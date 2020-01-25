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نظرًا لموجة البرد.. "تعليم تبوك" تؤخر بداية اليوم الدراسي أسبوعًا

من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الـ8:30 صباحًا

وجَّه إبراهيم العمري، المدير العام لإدارة ‎تعليم تبوك، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة الـ8:30 ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة الأسبوع الحالي، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تبوك تعليم تبوك تأخير بداية الدراسة موجة باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نظرًا لموجة البرد.. "تعليم تبوك" تؤخر بداية اليوم الدراسي أسبوعًا
سبق

وجَّه إبراهيم العمري، المدير العام لإدارة ‎تعليم تبوك، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة الـ8:30 ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة الأسبوع الحالي، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
10:18 PM

نظرًا لموجة البرد.. "تعليم تبوك" تؤخر بداية اليوم الدراسي أسبوعًا

من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الـ8:30 صباحًا

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بدر الجبل - تبوك
0
6,092

وجَّه إبراهيم العمري، المدير العام لإدارة ‎تعليم تبوك، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة الـ8:30 ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة الأسبوع الحالي، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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