وجَّه إبراهيم العمري، المدير العام لإدارة ‎تعليم تبوك، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة الـ8:30 ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة الأسبوع الحالي، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

نظرًا لموجة البرد.. "تعليم تبوك" تؤخر بداية اليوم الدراسي أسبوعًا بدر الجبل سبق 2020-01-25 وجَّه إبراهيم العمري، المدير العام لإدارة ‎تعليم تبوك، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة الـ8:30 ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة الأسبوع الحالي، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 10:18 PM

نظرًا لموجة البرد.. "تعليم تبوك" تؤخر بداية اليوم الدراسي أسبوعًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الـ8:30 صباحًا





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وجَّه إبراهيم العمري، المدير العام لإدارة ‎تعليم تبوك، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة الـ8:30 ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة الأسبوع الحالي، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.