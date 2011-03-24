الديوان الملكي: وفاة سمو الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.
الديوان الملكي: وفاة سمو الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-23
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.
23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
10:38 PM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:48 AM
الديوان الملكي: وفاة سمو الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.