الديوان الملكي: وفاة سمو الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.