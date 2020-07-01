النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة القصيم تغلق 9 مشاغل نسائية بمدينة بريدة

صادرت 23 كجم من مواد التجميل منتهية الصلاحية

أغلقت أمانة منطقة القصيم 9 مشاغل نسائية بمدينة بريدة، بعد أن نفذت البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة 400 جولة رقابية ميدانية خلال الأسبوع الجاري؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المشاغل النسائية وتوعية العاملات بالبروتوكولات المعتمدة.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إصدار 130 مخالفة و50 إشعاراً على المشاغل المخالفة بتطبيق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى مصادرة 23 كيلوجراماً من مواد التجميل منتهية الصلاحية.

وتواصل أمانة منطقة القصيم جولاتها الرقابية بشكل مستمر؛ بهدف المحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين ضمن الجهود المكثفة لمكافحة فيروس كورونا.

أمانة منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة القصيم تغلق 9 مشاغل نسائية بمدينة بريدة
سبق

أغلقت أمانة منطقة القصيم 9 مشاغل نسائية بمدينة بريدة، بعد أن نفذت البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة 400 جولة رقابية ميدانية خلال الأسبوع الجاري؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المشاغل النسائية وتوعية العاملات بالبروتوكولات المعتمدة.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إصدار 130 مخالفة و50 إشعاراً على المشاغل المخالفة بتطبيق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى مصادرة 23 كيلوجراماً من مواد التجميل منتهية الصلاحية.

وتواصل أمانة منطقة القصيم جولاتها الرقابية بشكل مستمر؛ بهدف المحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين ضمن الجهود المكثفة لمكافحة فيروس كورونا.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
02:32 PM

أمانة القصيم تغلق 9 مشاغل نسائية بمدينة بريدة

صادرت 23 كجم من مواد التجميل منتهية الصلاحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
0
50

أغلقت أمانة منطقة القصيم 9 مشاغل نسائية بمدينة بريدة، بعد أن نفذت البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة 400 جولة رقابية ميدانية خلال الأسبوع الجاري؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المشاغل النسائية وتوعية العاملات بالبروتوكولات المعتمدة.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إصدار 130 مخالفة و50 إشعاراً على المشاغل المخالفة بتطبيق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى مصادرة 23 كيلوجراماً من مواد التجميل منتهية الصلاحية.

وتواصل أمانة منطقة القصيم جولاتها الرقابية بشكل مستمر؛ بهدف المحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين ضمن الجهود المكثفة لمكافحة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,603
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,408
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,706

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة