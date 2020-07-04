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‎الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة

تسجيل 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ووفقاً لوزارة الصحة: ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة: بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الإكوادور 4,700.

فيروس كورونا الجديد

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‎الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ووفقاً لوزارة الصحة: ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة: بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الإكوادور 4,700.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
10:21 AM

‎الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة

تسجيل 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ووفقاً لوزارة الصحة: ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة: بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الإكوادور 4,700.

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