الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة
تسجيل 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس
أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
ووفقاً لوزارة الصحة: ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.
وبحسب بيانات الوزارة: بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الإكوادور 4,700.
فيروس كورونا الجديد
الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-04
أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
ووفقاً لوزارة الصحة: ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.
وبحسب بيانات الوزارة: بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الإكوادور 4,700.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
10:21 AM
الإكوادور: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 60,657 إصابة مؤكدة
تسجيل 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس
أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
ووفقاً لوزارة الصحة: ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.
وبحسب بيانات الوزارة: بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الإكوادور 4,700.