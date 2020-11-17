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على الأرصفة.. "أمانة الرياض" تضبط تعديات على محال للأثاث المستعمل

عريجاء.. فيما شهدت جهود 30 يوماً إغلاق 7 آلاف منشأة عبر 136 ألف جولة

ضبطت أمانة منطقة الرياض، تعديات على محال بيع الأثاث المستعمل؛ حيث تتم عمليات البيع على الأرصفة.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": "تحسيناً للمشهد الحضري.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون تعديات محال بيع الأثاث المستعمل على الأرصفة، ويغلقون منشآت لا تحمل رخصاً نظامية ضمن نطاق بلدية العريجاء".

وكان مراقبو "الأمانة" قد نفّذوا ١٣٦ ألف جولة تفتيشية خلال ٣٠ يوماً؛ أسفرت عن إغلاق ٧ آلاف منشأة تجارية.

أمانة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على الأرصفة.. "أمانة الرياض" تضبط تعديات على محال للأثاث المستعمل
سبق

ضبطت أمانة منطقة الرياض، تعديات على محال بيع الأثاث المستعمل؛ حيث تتم عمليات البيع على الأرصفة.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": "تحسيناً للمشهد الحضري.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون تعديات محال بيع الأثاث المستعمل على الأرصفة، ويغلقون منشآت لا تحمل رخصاً نظامية ضمن نطاق بلدية العريجاء".

وكان مراقبو "الأمانة" قد نفّذوا ١٣٦ ألف جولة تفتيشية خلال ٣٠ يوماً؛ أسفرت عن إغلاق ٧ آلاف منشأة تجارية.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
09:31 AM

على الأرصفة.. "أمانة الرياض" تضبط تعديات على محال للأثاث المستعمل

عريجاء.. فيما شهدت جهود 30 يوماً إغلاق 7 آلاف منشأة عبر 136 ألف جولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت أمانة منطقة الرياض، تعديات على محال بيع الأثاث المستعمل؛ حيث تتم عمليات البيع على الأرصفة.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": "تحسيناً للمشهد الحضري.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون تعديات محال بيع الأثاث المستعمل على الأرصفة، ويغلقون منشآت لا تحمل رخصاً نظامية ضمن نطاق بلدية العريجاء".

وكان مراقبو "الأمانة" قد نفّذوا ١٣٦ ألف جولة تفتيشية خلال ٣٠ يوماً؛ أسفرت عن إغلاق ٧ آلاف منشأة تجارية.

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