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توجيه بحصر الطلاب المتعثرين في "المقررات" بمكة ووضع خطط لهم

استعدادًا لإنهاء تطبيق هذا النظام خلال سنتين وحل ما يتبعه من إشكاليات

وجّهت إدارة الإشراف التربوي- نظام المقررات بتعليم مكة المكرمة، جميع مدارس المرحلة الثانوية، بحصر الطلاب المتعثرين بسبب الرسوب أو النقل أو تغيير التخصص أو تأجيل الدراسة أو معادلة الشهادات ووضع خطط لكل طالب متعثر.

ويأتي هذا الإجراء بناء على قرار وزير التعليم بشأن إقرار تطبيق نظام تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، وما تضمنه من تطبيق الخطط الدراسية المطورة على السنة الأولى المشتركة من نظام المسارات، واستمرار تطبيق نظام المقررات على الصفين الثاني والثالث للعام 1443هـ وعلى الصف الثالث فقط في العام 1444هـ؛ حيث يتم إنهاء تطبيق نظام المقررات خلال سنتين من الآن؛ لأهمية المتابعة الدقيقة لخطط طلاب نظام المقررات خلال هذه الفترة، والحرص على حل إشكالات الطلاب المتعثرين في النظام.

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توجيه بحصر الطلاب المتعثرين في "المقررات" بمكة ووضع خطط لهم
سبق

وجّهت إدارة الإشراف التربوي- نظام المقررات بتعليم مكة المكرمة، جميع مدارس المرحلة الثانوية، بحصر الطلاب المتعثرين بسبب الرسوب أو النقل أو تغيير التخصص أو تأجيل الدراسة أو معادلة الشهادات ووضع خطط لكل طالب متعثر.

ويأتي هذا الإجراء بناء على قرار وزير التعليم بشأن إقرار تطبيق نظام تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، وما تضمنه من تطبيق الخطط الدراسية المطورة على السنة الأولى المشتركة من نظام المسارات، واستمرار تطبيق نظام المقررات على الصفين الثاني والثالث للعام 1443هـ وعلى الصف الثالث فقط في العام 1444هـ؛ حيث يتم إنهاء تطبيق نظام المقررات خلال سنتين من الآن؛ لأهمية المتابعة الدقيقة لخطط طلاب نظام المقررات خلال هذه الفترة، والحرص على حل إشكالات الطلاب المتعثرين في النظام.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
11:34 AM

توجيه بحصر الطلاب المتعثرين في "المقررات" بمكة ووضع خطط لهم

استعدادًا لإنهاء تطبيق هذا النظام خلال سنتين وحل ما يتبعه من إشكاليات

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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803

وجّهت إدارة الإشراف التربوي- نظام المقررات بتعليم مكة المكرمة، جميع مدارس المرحلة الثانوية، بحصر الطلاب المتعثرين بسبب الرسوب أو النقل أو تغيير التخصص أو تأجيل الدراسة أو معادلة الشهادات ووضع خطط لكل طالب متعثر.

ويأتي هذا الإجراء بناء على قرار وزير التعليم بشأن إقرار تطبيق نظام تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، وما تضمنه من تطبيق الخطط الدراسية المطورة على السنة الأولى المشتركة من نظام المسارات، واستمرار تطبيق نظام المقررات على الصفين الثاني والثالث للعام 1443هـ وعلى الصف الثالث فقط في العام 1444هـ؛ حيث يتم إنهاء تطبيق نظام المقررات خلال سنتين من الآن؛ لأهمية المتابعة الدقيقة لخطط طلاب نظام المقررات خلال هذه الفترة، والحرص على حل إشكالات الطلاب المتعثرين في النظام.

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