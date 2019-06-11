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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

"الداخلية الكويتية": 268 إصابة بكورونا في السجن المركزي.. وشفاء 225

قالت: باقي الحالات بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء وصحة النزلاء أولوية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية: إن قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام قام، وبالتعاون مع وزارة الصحة بعمل الكشوفات والمسحات الطبية؛ للتأكد من خلوّ جميع النزلاء من فيروس كورونا المستجد.

ووفق ما نقلته صحيفة "القبس"، أوضحت وزارة الداخلية أنه تم التأكد من وجود 268 حالة إيجابية (إصابات)، و225 حالة قد تم شفاؤهم وتعافيهم، وباقي الحالات بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.

وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة، مشددةً على أن صحة النزلاء وتأهليهم هي من أولويات المؤسسة الأمنية.

وزارة الداخلية الكويتية السجن المركزي

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"الداخلية الكويتية": 268 إصابة بكورونا في السجن المركزي.. وشفاء 225
سبق

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية: إن قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام قام، وبالتعاون مع وزارة الصحة بعمل الكشوفات والمسحات الطبية؛ للتأكد من خلوّ جميع النزلاء من فيروس كورونا المستجد.

ووفق ما نقلته صحيفة "القبس"، أوضحت وزارة الداخلية أنه تم التأكد من وجود 268 حالة إيجابية (إصابات)، و225 حالة قد تم شفاؤهم وتعافيهم، وباقي الحالات بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.

وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة، مشددةً على أن صحة النزلاء وتأهليهم هي من أولويات المؤسسة الأمنية.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:56 PM

"الداخلية الكويتية": 268 إصابة بكورونا في السجن المركزي.. وشفاء 225

قالت: باقي الحالات بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء وصحة النزلاء أولوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية: إن قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام قام، وبالتعاون مع وزارة الصحة بعمل الكشوفات والمسحات الطبية؛ للتأكد من خلوّ جميع النزلاء من فيروس كورونا المستجد.

ووفق ما نقلته صحيفة "القبس"، أوضحت وزارة الداخلية أنه تم التأكد من وجود 268 حالة إيجابية (إصابات)، و225 حالة قد تم شفاؤهم وتعافيهم، وباقي الحالات بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.

وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة، مشددةً على أن صحة النزلاء وتأهليهم هي من أولويات المؤسسة الأمنية.

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