انفجار لغم يخلف 7 قتلى في العاصمة الصومالية

استهدف قوة أمنية

قُتل سبعة أشخاص من بينهم اثنان من أفراد الأمن، اليوم (الخميس)، إثر انفجار لغم أرضي كان مزروعًا على جانب الطريق ومعدًّا لاستهداف قوة أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو، فيما نجا رئيس حرس السجون الصومالي من الاغتيال في الحادث ذاته.



وذكر شاهد عيان بالمنطقة أن لغمًا أرضيًّا استهدف سيارة لقوات الأمن كانت تمرّ في منطقة حودان، وأسفر ذلك عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم اثنان من أفراد القوة الأمنية.



وازدادت الهجمات بواسطة زرع ألغام أرضية ازدادت في مقديشو في الآونة الأخيرة، وكاد يروح ضحيتها صديق آدم المتحدث باسم الشرطة الصومالية، الذي نجا من محاولة اغتيال مؤخرًا إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق في مدينة "وابري" في العاصمة مقديشو.