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"الزهراني" مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بالطائف

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتكليف حمدي حسن عبدالله الزهراني مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف.

وعبَّر "الزهراني" عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، على هذه الثقة بتكليفه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بالطائف، سائلاً الله تعالى أن يكون عند ثقة المسؤولين بالمؤسسة.

ويُعدُّ "الزهراني" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، وعمل وكيلاً للمعهد لشؤون المتدربين، إضافة إلى حصوله على العديد من الدورات التدريبية والتطويرية في مجال عمله.

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"الزهراني" مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بالطائف
سبق

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتكليف حمدي حسن عبدالله الزهراني مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف.

وعبَّر "الزهراني" عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، على هذه الثقة بتكليفه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بالطائف، سائلاً الله تعالى أن يكون عند ثقة المسؤولين بالمؤسسة.

ويُعدُّ "الزهراني" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، وعمل وكيلاً للمعهد لشؤون المتدربين، إضافة إلى حصوله على العديد من الدورات التدريبية والتطويرية في مجال عمله.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:55 PM

"الزهراني" مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بالطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتكليف حمدي حسن عبدالله الزهراني مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف.

وعبَّر "الزهراني" عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، على هذه الثقة بتكليفه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بالطائف، سائلاً الله تعالى أن يكون عند ثقة المسؤولين بالمؤسسة.

ويُعدُّ "الزهراني" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، وعمل وكيلاً للمعهد لشؤون المتدربين، إضافة إلى حصوله على العديد من الدورات التدريبية والتطويرية في مجال عمله.

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