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انقطاع التيار الكهربائي عن مخطط الشرائع 12.. والسكان ينشدون الحلول

زاد من حدة المشكلة أكثر ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة

شكا عدد من سكان مخطط الشرائع 12 من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم بشكل مستمر، وسط حلول هي الأخرى لم تجد نفعاً - على حد شكواهم.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": نعاني نحن سكان مخطط الشرائع 12 بمكة المكرمة، من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلنا؛ الأمر الذي فاقم المشكلة أكثر خاصةً في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشار السكان إلى أن سبب انقطاع الكهرباء عن حيهم، يعود إلى عطل وانفجار في الكيبل الكهربائي الموصل لهم؛ لافتين إلى أن الشركة وضعت حلولًا مؤقتة عبارة عن سيارة متحركة لإمداد المنازل بالتيار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هي الأخرى تعاني من الانقطاع، كان آخرها صباح اليوم حيث لم يتم إعادة التيار إلا بعد ساعات دون حلول جذرية للمشكلة الأصلية والمتمثلة في انفجار الكابل الكهربائي داخل مخططهم.

انقطاع الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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انقطاع التيار الكهربائي عن مخطط الشرائع 12.. والسكان ينشدون الحلول
سبق

شكا عدد من سكان مخطط الشرائع 12 من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم بشكل مستمر، وسط حلول هي الأخرى لم تجد نفعاً - على حد شكواهم.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": نعاني نحن سكان مخطط الشرائع 12 بمكة المكرمة، من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلنا؛ الأمر الذي فاقم المشكلة أكثر خاصةً في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشار السكان إلى أن سبب انقطاع الكهرباء عن حيهم، يعود إلى عطل وانفجار في الكيبل الكهربائي الموصل لهم؛ لافتين إلى أن الشركة وضعت حلولًا مؤقتة عبارة عن سيارة متحركة لإمداد المنازل بالتيار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هي الأخرى تعاني من الانقطاع، كان آخرها صباح اليوم حيث لم يتم إعادة التيار إلا بعد ساعات دون حلول جذرية للمشكلة الأصلية والمتمثلة في انفجار الكابل الكهربائي داخل مخططهم.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
09:27 PM

انقطاع التيار الكهربائي عن مخطط الشرائع 12.. والسكان ينشدون الحلول

زاد من حدة المشكلة أكثر ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,073

شكا عدد من سكان مخطط الشرائع 12 من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم بشكل مستمر، وسط حلول هي الأخرى لم تجد نفعاً - على حد شكواهم.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": نعاني نحن سكان مخطط الشرائع 12 بمكة المكرمة، من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلنا؛ الأمر الذي فاقم المشكلة أكثر خاصةً في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشار السكان إلى أن سبب انقطاع الكهرباء عن حيهم، يعود إلى عطل وانفجار في الكيبل الكهربائي الموصل لهم؛ لافتين إلى أن الشركة وضعت حلولًا مؤقتة عبارة عن سيارة متحركة لإمداد المنازل بالتيار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هي الأخرى تعاني من الانقطاع، كان آخرها صباح اليوم حيث لم يتم إعادة التيار إلا بعد ساعات دون حلول جذرية للمشكلة الأصلية والمتمثلة في انفجار الكابل الكهربائي داخل مخططهم.

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