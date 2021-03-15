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"الدوسري" يباشر مهام عمله محافظًا لتثليث

باشر محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، أمس، مهام عمله محافظًا لتثليث.

جاء ذلك، بعد صدور قرار أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزير، بتعيين "الدوسري".

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"الدوسري" يباشر مهام عمله محافظًا لتثليث
سبق

باشر محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، أمس، مهام عمله محافظًا لتثليث.

جاء ذلك، بعد صدور قرار أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزير، بتعيين "الدوسري".

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
05:50 PM

"الدوسري" يباشر مهام عمله محافظًا لتثليث

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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باشر محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، أمس، مهام عمله محافظًا لتثليث.

جاء ذلك، بعد صدور قرار أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزير، بتعيين "الدوسري".

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