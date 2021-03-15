"الدوسري" يباشر مهام عمله محافظًا لتثليث

باشر محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، أمس، مهام عمله محافظًا لتثليث.

جاء ذلك، بعد صدور قرار أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزير، بتعيين "الدوسري".