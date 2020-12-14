استئصال ورم فموي نادر لمولودة في الخرج

العملية أجريت في مستشفى الولادة والأطفال

تمكّن ‎مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الخرج من استئصال ورم فموي نادر لطفلة حديثة الولادة "عمرها أربعة أيام"، حيث تم اكتشاف الورم في اللثة اليسرى العليا بعد الولادة مباشرة.

وأُجريت للمولودة العملية بعد عمل الفحوصات الطبية، حيث تخضع للمراقبة الصحية بعد نجاح العملية واستئصال الورم الفموي.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الخرج يعد مستشفىً متخصصاً حيث يضم طواقم طبية متكاملة في جميع التخصصات وتبلغ سعته السريرية 200 سرير.