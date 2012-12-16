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بالفيديو.."الغامدي" لـ"يا هلا بالعرفج": "طبيب العائلة" أقصر مسافة للصحة المستدامة

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج فيديو مع الدكتور "هاني الغامدي"، عرَّف من خلاله مفهوم "طبيب الأسرة" بأنه هو الطبيب الأول في المنظومة الصحية، وهو الذي يقدم الرعاية الشاملة والمستمرة لجميع الأفراد، ولكلا الجنسين، وأنه هو المسافة الأقصر للصحة المستدامة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" للمرة الأولى مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع الدكتورة "هتون قاضي"، تحدثت فيه عن علاقتها بالمشي، وعن أهم قرار اتخذته أثناء المشي، وهو إمكانية عودة برنامج #نون_النسوة.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب عُرض فيديو للدكتور" فواز اللعبون"، يروي قصة كتاب "رحلة جبلية رحلة صعبة" للكاتبة القديرة "فدوى طوقان".

إما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للعرفج وهو يتبرع بالدم، ويوضح أهمية التبرع صحيًّا واجتماعيًّا، كما أطلق من خلاله حملة #سارعوا_للتبرع_بالدم

بالاتفاق مع الدكتور البروفيسور "فهد الخضيري".

وفي سياق سيرة وتر روى الموسيقار "عبدالرحمن با حمدين" قصة أغنية "لا تنحني" التي كتبها أسير الشوق "نواف بن فيصل"، وغناها "محمد عبده".

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بالفيديو.."الغامدي" لـ"يا هلا بالعرفج": "طبيب العائلة" أقصر مسافة للصحة المستدامة
سبق

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج فيديو مع الدكتور "هاني الغامدي"، عرَّف من خلاله مفهوم "طبيب الأسرة" بأنه هو الطبيب الأول في المنظومة الصحية، وهو الذي يقدم الرعاية الشاملة والمستمرة لجميع الأفراد، ولكلا الجنسين، وأنه هو المسافة الأقصر للصحة المستدامة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" للمرة الأولى مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع الدكتورة "هتون قاضي"، تحدثت فيه عن علاقتها بالمشي، وعن أهم قرار اتخذته أثناء المشي، وهو إمكانية عودة برنامج #نون_النسوة.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب عُرض فيديو للدكتور" فواز اللعبون"، يروي قصة كتاب "رحلة جبلية رحلة صعبة" للكاتبة القديرة "فدوى طوقان".

إما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للعرفج وهو يتبرع بالدم، ويوضح أهمية التبرع صحيًّا واجتماعيًّا، كما أطلق من خلاله حملة #سارعوا_للتبرع_بالدم

بالاتفاق مع الدكتور البروفيسور "فهد الخضيري".

وفي سياق سيرة وتر روى الموسيقار "عبدالرحمن با حمدين" قصة أغنية "لا تنحني" التي كتبها أسير الشوق "نواف بن فيصل"، وغناها "محمد عبده".

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
12:03 AM

بالفيديو.."الغامدي" لـ"يا هلا بالعرفج": "طبيب العائلة" أقصر مسافة للصحة المستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج فيديو مع الدكتور "هاني الغامدي"، عرَّف من خلاله مفهوم "طبيب الأسرة" بأنه هو الطبيب الأول في المنظومة الصحية، وهو الذي يقدم الرعاية الشاملة والمستمرة لجميع الأفراد، ولكلا الجنسين، وأنه هو المسافة الأقصر للصحة المستدامة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" للمرة الأولى مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع الدكتورة "هتون قاضي"، تحدثت فيه عن علاقتها بالمشي، وعن أهم قرار اتخذته أثناء المشي، وهو إمكانية عودة برنامج #نون_النسوة.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب عُرض فيديو للدكتور" فواز اللعبون"، يروي قصة كتاب "رحلة جبلية رحلة صعبة" للكاتبة القديرة "فدوى طوقان".

إما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للعرفج وهو يتبرع بالدم، ويوضح أهمية التبرع صحيًّا واجتماعيًّا، كما أطلق من خلاله حملة #سارعوا_للتبرع_بالدم

بالاتفاق مع الدكتور البروفيسور "فهد الخضيري".

وفي سياق سيرة وتر روى الموسيقار "عبدالرحمن با حمدين" قصة أغنية "لا تنحني" التي كتبها أسير الشوق "نواف بن فيصل"، وغناها "محمد عبده".

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