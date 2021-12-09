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"الموارد البشرية" بالرياض توقع 4 مذكرات تعاون في التدريب والاستشارات

تستهدف تمكين طالبي العمل بالمنطقة بتأهيلهم في المجالات التي تتناسب قدراتهم

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الخميس أربع مذكرات اتفاقية وتعاون في مجالات التدريب والتمكين مع كلٍ من "الأمين العام لجمعية معين لتأهيل النزيل ناصر البقمي والمشرف العام لجمعية خيرات لحفظ النعمة عبدالله السبيعي وعميد كليات العناية الأهلية للعلوم الطبية بالرياض أ. د. عبدالله البكيري" ورئيس مؤسسة شبكة المسؤولية الاجتماعية د. الرمضي الصقري.

وفي التفاصيل .. تنص الاتفاقيات الأربع على تدريب وتمكين طالبي العمل التابعين للفرع بعد تأهيلهم في المجالات التي تتناسب مع قدراتهم وتقديم البرامج النفسية والاجتماعية والتأهيلية والدورات التدريبية وورش العمل في الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المستفيدة من الرعاية حسب احتياجاتهم، بالإضافة إلى المشاركة في تفعيل الأيام العالمية وتنظيم الحملات التوعوية في هذه المناسبات.

وأكد "الحربي" أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار اهتمام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاعين الخاص وغير الربحي فيما يخدم مستفيديه كونهما شركاء أساسيين للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من أهداف إستراتيجية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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"الموارد البشرية" بالرياض توقع 4 مذكرات تعاون في التدريب والاستشارات
سبق

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الخميس أربع مذكرات اتفاقية وتعاون في مجالات التدريب والتمكين مع كلٍ من "الأمين العام لجمعية معين لتأهيل النزيل ناصر البقمي والمشرف العام لجمعية خيرات لحفظ النعمة عبدالله السبيعي وعميد كليات العناية الأهلية للعلوم الطبية بالرياض أ. د. عبدالله البكيري" ورئيس مؤسسة شبكة المسؤولية الاجتماعية د. الرمضي الصقري.

وفي التفاصيل .. تنص الاتفاقيات الأربع على تدريب وتمكين طالبي العمل التابعين للفرع بعد تأهيلهم في المجالات التي تتناسب مع قدراتهم وتقديم البرامج النفسية والاجتماعية والتأهيلية والدورات التدريبية وورش العمل في الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المستفيدة من الرعاية حسب احتياجاتهم، بالإضافة إلى المشاركة في تفعيل الأيام العالمية وتنظيم الحملات التوعوية في هذه المناسبات.

وأكد "الحربي" أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار اهتمام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاعين الخاص وغير الربحي فيما يخدم مستفيديه كونهما شركاء أساسيين للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من أهداف إستراتيجية.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
09:22 PM

"الموارد البشرية" بالرياض توقع 4 مذكرات تعاون في التدريب والاستشارات

تستهدف تمكين طالبي العمل بالمنطقة بتأهيلهم في المجالات التي تتناسب قدراتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الخميس أربع مذكرات اتفاقية وتعاون في مجالات التدريب والتمكين مع كلٍ من "الأمين العام لجمعية معين لتأهيل النزيل ناصر البقمي والمشرف العام لجمعية خيرات لحفظ النعمة عبدالله السبيعي وعميد كليات العناية الأهلية للعلوم الطبية بالرياض أ. د. عبدالله البكيري" ورئيس مؤسسة شبكة المسؤولية الاجتماعية د. الرمضي الصقري.

وفي التفاصيل .. تنص الاتفاقيات الأربع على تدريب وتمكين طالبي العمل التابعين للفرع بعد تأهيلهم في المجالات التي تتناسب مع قدراتهم وتقديم البرامج النفسية والاجتماعية والتأهيلية والدورات التدريبية وورش العمل في الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المستفيدة من الرعاية حسب احتياجاتهم، بالإضافة إلى المشاركة في تفعيل الأيام العالمية وتنظيم الحملات التوعوية في هذه المناسبات.

وأكد "الحربي" أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار اهتمام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاعين الخاص وغير الربحي فيما يخدم مستفيديه كونهما شركاء أساسيين للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من أهداف إستراتيجية.

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