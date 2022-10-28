تركيا تحشد جنودها استعداداً لاجتياح جديد لشمال سوريا

تخطط للسيطرة على مناطق إضافية وقاعدة جوية

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الخميس، أن تركيا نشرت مئات الجنود الإضافيين في شمال سوريا خلال ليل الثلاثاء؛ استعداداً لهجوم ضد القوات الكردية المدعومة أمريكياً.

وأفاد مسؤولون أتراك تحدثوا للوكالة شرط حجب هويتهم، بأن تركيا تهدف من الهجوم إلى إغلاق أكثر من ثلثي حدودها مع سوريا البالغ طولها 910 كيلومترات، وإلى السيطرة على مناطق جنوب بلدة كوباني المعروفة أيضاً باسم عين العرب، لربط المناطق الواقعة تحت سيطرتها شرق نهر الفرات وغربه.

وبيّن المسؤولون أن الهدف المحتمل الآخر هو الاستيلاء على قاعدة "ميناج" الجوية قرب بلدة أعزاز، من "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تشن هجمات على القوات التركية وحلفائها من المقاتلين السوريين.