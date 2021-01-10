متحدث "الصحة": لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح #كورونا
"العبدالعالي" أكد أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن بلغت 178.337 جرعة
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحساراً لأعداد حالات كورونا.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%.
وكشف "العبدالعالي" أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن 178.337 جرعة موضحاً أن تلقي اللقاح مستمر، ولم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح #كورونا.
وتابع: نُذكّر الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وُضِعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
متحدث "الصحة": لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح #كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-10
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحساراً لأعداد حالات كورونا.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%.
وكشف "العبدالعالي" أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن 178.337 جرعة موضحاً أن تلقي اللقاح مستمر، ولم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح #كورونا.
وتابع: نُذكّر الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وُضِعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح.
10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
04:05 PM
متحدث "الصحة": لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح #كورونا
"العبدالعالي" أكد أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن بلغت 178.337 جرعة
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحساراً لأعداد حالات كورونا.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%.
وكشف "العبدالعالي" أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن 178.337 جرعة موضحاً أن تلقي اللقاح مستمر، ولم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح #كورونا.
وتابع: نُذكّر الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وُضِعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح.