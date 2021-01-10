النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح #كورونا

"العبدالعالي" أكد أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن بلغت 178.337 جرعة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحساراً لأعداد حالات كورونا.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%.

وكشف "العبدالعالي" أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن 178.337 جرعة موضحاً أن تلقي اللقاح مستمر، ولم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح #كورونا.

وتابع: نُذكّر الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وُضِعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الصحة": لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح #كورونا
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحساراً لأعداد حالات كورونا.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%.

وكشف "العبدالعالي" أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن 178.337 جرعة موضحاً أن تلقي اللقاح مستمر، ولم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح #كورونا.

وتابع: نُذكّر الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وُضِعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
04:05 PM

متحدث "الصحة": لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح #كورونا

"العبدالعالي" أكد أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن بلغت 178.337 جرعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,084

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحساراً لأعداد حالات كورونا.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%.

وكشف "العبدالعالي" أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن 178.337 جرعة موضحاً أن تلقي اللقاح مستمر، ولم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح #كورونا.

وتابع: نُذكّر الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وُضِعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,263
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,712

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة