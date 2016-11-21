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كورونا.. ألمانيا تسجل 42727 إصابة جديدة و3120 حالة بكوريا الجنوبية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و354942 حالة، بعد تسجيل 42727 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99062، بعد تسجيل 75 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 415425؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت أيضًا 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3274.

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كورونا.. ألمانيا تسجل 42727 إصابة جديدة و3120 حالة بكوريا الجنوبية
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و354942 حالة، بعد تسجيل 42727 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99062، بعد تسجيل 75 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 415425؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت أيضًا 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3274.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:45 AM

كورونا.. ألمانيا تسجل 42727 إصابة جديدة و3120 حالة بكوريا الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و354942 حالة، بعد تسجيل 42727 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99062، بعد تسجيل 75 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 415425؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت أيضًا 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3274.

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