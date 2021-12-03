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"لورينت": مواجهة منتخب فلسطين ليست سهلة وعلينا أن نكون حاضرين بشكل جيد

أكد الاستعانة بلاعبين شباب لإعدادهم للمستقبل وإكسابهم الخبرة

قال المدير الفني للمنتخب الوطني "لورينت بونادي"، "نسعى أن نكون حاضرين بشكلٍ جيد لمواجهة منتخب فلسطين، فهي مواجهة ليست سهلة".

وجاء حديث المدرب "لورينت بونادي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب فلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021.

وأضاف "لورينت": "فترة الإعداد قصيرة جداً، لذلك سيكون التركيز على الأداء في الجانب التكتيكي بالإضافة إلى الجاهزية الذهنية".

وذكر "لورينت" أن المشاركة من أجل البناء، وقال: "اتخذنا قرار المشاركة بلاعبين شبان لإعدادهم للمستقبل، نعلم بأن النتائج مهمة لكن يجب علينا أن ندرك بأننا في مرحلة بناء، وهذه المنافسة مصدر لاكتساب اللاعبين الخبرة".

وتابع: "يجب علينا النظر للأمام وأن نركز على المباريات القادمة، ولا نندم على القرار الذي تم اتخاذه فلدينا فلسفة ورؤية يجب أن تستمر على نفس النهج".

من جانبه تحدث لاعب المنتخب الوطني السعودي علي مجرشي، عن المواجهة قائلاً: "مواجهة تشكل أهمية كبيرة في طريقنا نحو المضي قدماً، لذلك نسعى أن نكون حاضرين بتركيز عالٍ وبأداء فني يكفل لنا تحقيق نقاط المباراة".

المنتخب السعودي كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لورينت": مواجهة منتخب فلسطين ليست سهلة وعلينا أن نكون حاضرين بشكل جيد
سبق

قال المدير الفني للمنتخب الوطني "لورينت بونادي"، "نسعى أن نكون حاضرين بشكلٍ جيد لمواجهة منتخب فلسطين، فهي مواجهة ليست سهلة".

وجاء حديث المدرب "لورينت بونادي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب فلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021.

وأضاف "لورينت": "فترة الإعداد قصيرة جداً، لذلك سيكون التركيز على الأداء في الجانب التكتيكي بالإضافة إلى الجاهزية الذهنية".

وذكر "لورينت" أن المشاركة من أجل البناء، وقال: "اتخذنا قرار المشاركة بلاعبين شبان لإعدادهم للمستقبل، نعلم بأن النتائج مهمة لكن يجب علينا أن ندرك بأننا في مرحلة بناء، وهذه المنافسة مصدر لاكتساب اللاعبين الخبرة".

وتابع: "يجب علينا النظر للأمام وأن نركز على المباريات القادمة، ولا نندم على القرار الذي تم اتخاذه فلدينا فلسفة ورؤية يجب أن تستمر على نفس النهج".

من جانبه تحدث لاعب المنتخب الوطني السعودي علي مجرشي، عن المواجهة قائلاً: "مواجهة تشكل أهمية كبيرة في طريقنا نحو المضي قدماً، لذلك نسعى أن نكون حاضرين بتركيز عالٍ وبأداء فني يكفل لنا تحقيق نقاط المباراة".

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
09:41 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
11:12 AM

"لورينت": مواجهة منتخب فلسطين ليست سهلة وعلينا أن نكون حاضرين بشكل جيد

أكد الاستعانة بلاعبين شباب لإعدادهم للمستقبل وإكسابهم الخبرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المدير الفني للمنتخب الوطني "لورينت بونادي"، "نسعى أن نكون حاضرين بشكلٍ جيد لمواجهة منتخب فلسطين، فهي مواجهة ليست سهلة".

وجاء حديث المدرب "لورينت بونادي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب فلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021.

وأضاف "لورينت": "فترة الإعداد قصيرة جداً، لذلك سيكون التركيز على الأداء في الجانب التكتيكي بالإضافة إلى الجاهزية الذهنية".

وذكر "لورينت" أن المشاركة من أجل البناء، وقال: "اتخذنا قرار المشاركة بلاعبين شبان لإعدادهم للمستقبل، نعلم بأن النتائج مهمة لكن يجب علينا أن ندرك بأننا في مرحلة بناء، وهذه المنافسة مصدر لاكتساب اللاعبين الخبرة".

وتابع: "يجب علينا النظر للأمام وأن نركز على المباريات القادمة، ولا نندم على القرار الذي تم اتخاذه فلدينا فلسفة ورؤية يجب أن تستمر على نفس النهج".

من جانبه تحدث لاعب المنتخب الوطني السعودي علي مجرشي، عن المواجهة قائلاً: "مواجهة تشكل أهمية كبيرة في طريقنا نحو المضي قدماً، لذلك نسعى أن نكون حاضرين بتركيز عالٍ وبأداء فني يكفل لنا تحقيق نقاط المباراة".

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