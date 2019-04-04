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"صحة جازان" توضح حقيقة صورة المريض الممدد على بلاط مستشفى العارضة

أوضحت أنه لم يلتزم بالتعليمات واستلقى على الأرض بإرادته.. متوعدة المصوِّر

أكدت صحة جازان في بيان لها ردًّا على الصورة المتداولة التي يظهر فيها مريض مستلقيًا على الأرض بمستشفى العارضة العام أنه هو من نزل من على السرير، وأنه كان كثير الحركة، وغير ملتزم بالتعليمات.. متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصوِّر.

وتفصيلاً، قالت صحة جازان إشارة إلى الصورة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي يظهر فيها أحد المرضى مستلقيًا على الأرض، إنه وفقًا للمحضر المعد من قِبل قسم التمريض بمستشفى العارضة العام، فإن المستشفى استقبل أحد المرضى بقسم طوارئ (الرجال) في نوبة السهر يوم 25 رجب 1440هـ، وتم التعامل معـه، والكشـف الطبي عليه على سرير الملاحظة رقم (1)، وأُعطي جميع الأدوية اللازمة.

وأوضحت أنه أثناء ذلك لاحظ الممرض المسؤول عن الحالة عدم التزام المريض بالتعليمات التمريضية، وكان كثير الحركة والكلام، ولم يستجب للتعليمات التمريضية، وقام بالنزول من السرير، والاستلقاء على الأرض، ولا يُعلم من قام بتصويره.

وأضافت: تم إبلاغ مشرفة التمريض في حينه، وتم المرور على المريض، واتضح أنه غير مستجيب للتعليمات، ولوحظ أنه قام برمي أغراضه الشخصية على الأرض، وتم حفظها من قِبل طاقم التمريض لحين خروجه، وتم إعداد محضر واقعة بذلك، وإبلاغ (تجربة المريض) التي قامت بالتحقق من سجلات المريض، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعت: غادر المريض المستشفى بعد تحسُّن حالته، فيما بعد نشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الختام أكدت صحة جازان حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التصوير داخل المنشأة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جازان" توضح حقيقة صورة المريض الممدد على بلاط مستشفى العارضة
سبق

أكدت صحة جازان في بيان لها ردًّا على الصورة المتداولة التي يظهر فيها مريض مستلقيًا على الأرض بمستشفى العارضة العام أنه هو من نزل من على السرير، وأنه كان كثير الحركة، وغير ملتزم بالتعليمات.. متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصوِّر.

وتفصيلاً، قالت صحة جازان إشارة إلى الصورة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي يظهر فيها أحد المرضى مستلقيًا على الأرض، إنه وفقًا للمحضر المعد من قِبل قسم التمريض بمستشفى العارضة العام، فإن المستشفى استقبل أحد المرضى بقسم طوارئ (الرجال) في نوبة السهر يوم 25 رجب 1440هـ، وتم التعامل معـه، والكشـف الطبي عليه على سرير الملاحظة رقم (1)، وأُعطي جميع الأدوية اللازمة.

وأوضحت أنه أثناء ذلك لاحظ الممرض المسؤول عن الحالة عدم التزام المريض بالتعليمات التمريضية، وكان كثير الحركة والكلام، ولم يستجب للتعليمات التمريضية، وقام بالنزول من السرير، والاستلقاء على الأرض، ولا يُعلم من قام بتصويره.

وأضافت: تم إبلاغ مشرفة التمريض في حينه، وتم المرور على المريض، واتضح أنه غير مستجيب للتعليمات، ولوحظ أنه قام برمي أغراضه الشخصية على الأرض، وتم حفظها من قِبل طاقم التمريض لحين خروجه، وتم إعداد محضر واقعة بذلك، وإبلاغ (تجربة المريض) التي قامت بالتحقق من سجلات المريض، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعت: غادر المريض المستشفى بعد تحسُّن حالته، فيما بعد نشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الختام أكدت صحة جازان حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التصوير داخل المنشأة.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
12:46 AM

"صحة جازان" توضح حقيقة صورة المريض الممدد على بلاط مستشفى العارضة

أوضحت أنه لم يلتزم بالتعليمات واستلقى على الأرض بإرادته.. متوعدة المصوِّر

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قاسم الخبراني - جازان
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أكدت صحة جازان في بيان لها ردًّا على الصورة المتداولة التي يظهر فيها مريض مستلقيًا على الأرض بمستشفى العارضة العام أنه هو من نزل من على السرير، وأنه كان كثير الحركة، وغير ملتزم بالتعليمات.. متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصوِّر.

وتفصيلاً، قالت صحة جازان إشارة إلى الصورة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي يظهر فيها أحد المرضى مستلقيًا على الأرض، إنه وفقًا للمحضر المعد من قِبل قسم التمريض بمستشفى العارضة العام، فإن المستشفى استقبل أحد المرضى بقسم طوارئ (الرجال) في نوبة السهر يوم 25 رجب 1440هـ، وتم التعامل معـه، والكشـف الطبي عليه على سرير الملاحظة رقم (1)، وأُعطي جميع الأدوية اللازمة.

وأوضحت أنه أثناء ذلك لاحظ الممرض المسؤول عن الحالة عدم التزام المريض بالتعليمات التمريضية، وكان كثير الحركة والكلام، ولم يستجب للتعليمات التمريضية، وقام بالنزول من السرير، والاستلقاء على الأرض، ولا يُعلم من قام بتصويره.

وأضافت: تم إبلاغ مشرفة التمريض في حينه، وتم المرور على المريض، واتضح أنه غير مستجيب للتعليمات، ولوحظ أنه قام برمي أغراضه الشخصية على الأرض، وتم حفظها من قِبل طاقم التمريض لحين خروجه، وتم إعداد محضر واقعة بذلك، وإبلاغ (تجربة المريض) التي قامت بالتحقق من سجلات المريض، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعت: غادر المريض المستشفى بعد تحسُّن حالته، فيما بعد نشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الختام أكدت صحة جازان حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التصوير داخل المنشأة.

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