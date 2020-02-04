بسبب "كورونا".. تأجيل مباريات الأندية الصينية في "أبطال آسيا"

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء عن تأجيل المباريات الثلاث الأولى للأندية الصينية على صعيد دوري أبطال آسيا الذي تنطلق مبارياته فبراير الجاري، وأوضح الآسيوي أنه اتخذ قراره بعد مشاركة ممثلين عن ستة اتحادات وطنية في منطقة الشرق، وذلك في الاجتماع الطارئ الذي شهدته العاصمة الماليزية كوالالمبور.

كما تقرر أيضاً أنه في حالة إمكانية إقامة مباريات للأندية الصينية بحسب الجدول الأصلي، فإنها تقام كما هو مقرر، وبالتالي فإن مباراة تشيانغراي يونايتد التايلاندي مع بكين ستقام في الجولة الثانية يوم 18 فبراير، وذلك لأن بكين يقيم حالياً معسكراً تدريبياً في كوريا الجنوبية وبالتالي فإنه غير خاضع لمعايير العزل الطبي.

وشدد نادي تشيانغراي يونايتد على أنه سيواصل العمل مع السلطات الحكومية والمسؤولين الطبيين من أجل مراقبة الوقع الحالي والذي يتغير بسرعة.

كما سيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل على مراقبة وضع انتشار فايروس كورونا عن قرب، حيث تم اقتراح إعادة جدولة مباريات الأندية الصينية لتقام في شهري نيسان ومايو 2020، وتم اقتراح إقامة مباريات دور الـ16 لمنطقة شرق آسيا يومي 16 و17 يونيو والإياب يومي 23 و24 يونيو.

وقد اتفق الممثلون المشاركون على تحديد الموعد النهائي لتقييم الوضع بمدة 21 يوماً قبل إقامة أي مباراة، وإذا تقرر عدم إمكانية إقامة المباراة حسب الموعد المقترح، فإن النادي المضيف يحتاج لترشيح ملعب محايد قبل 14 يوماً على الأقل من موعد المباراة.

وجاء تنظيم الاجتماع الطارئ استجابة لتأثير انتشار فايروس كورونا على دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، والذي تم اعتباره حالة طبية طارئة على مستوى العالم من قبل منظمة الصحة العالمية.