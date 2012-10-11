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"تجارة عرعر" تضبط منشأة امتهنت تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية لتسويق بضاعتها

صادرت وأتلفت 205 علب واستدعت صاحبها لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية أحد المحلات التجارية بمدينة عرعر امتهن تغيير تاريخ الإنتاج والانتهاء لتسويق البضاعة على المحلات التجارية والمواطنين.

وفي التفاصيل، أعلن حساب وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ‏"التجارة" خلال جولاتها الرقابية على المحال التجارية تضبط في عرعر منشأة لبيع الدهانات تقوم بتغيير التواريخ على المنتجات لتسويقها بعد نهاية صلاحيتها، وتصادر وتتلف 205 علب منتهية الصلاحية، وتستدعي صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وزارة التجارة والاستثمار تجارة عرعر الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تجارة عرعر" تضبط منشأة امتهنت تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية لتسويق بضاعتها
سبق

ضبط فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية أحد المحلات التجارية بمدينة عرعر امتهن تغيير تاريخ الإنتاج والانتهاء لتسويق البضاعة على المحلات التجارية والمواطنين.

وفي التفاصيل، أعلن حساب وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ‏"التجارة" خلال جولاتها الرقابية على المحال التجارية تضبط في عرعر منشأة لبيع الدهانات تقوم بتغيير التواريخ على المنتجات لتسويقها بعد نهاية صلاحيتها، وتصادر وتتلف 205 علب منتهية الصلاحية، وتستدعي صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:37 PM

"تجارة عرعر" تضبط منشأة امتهنت تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية لتسويق بضاعتها

صادرت وأتلفت 205 علب واستدعت صاحبها لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم

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بندر الدغمي - عرعر
1
1,059

ضبط فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية أحد المحلات التجارية بمدينة عرعر امتهن تغيير تاريخ الإنتاج والانتهاء لتسويق البضاعة على المحلات التجارية والمواطنين.

وفي التفاصيل، أعلن حساب وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ‏"التجارة" خلال جولاتها الرقابية على المحال التجارية تضبط في عرعر منشأة لبيع الدهانات تقوم بتغيير التواريخ على المنتجات لتسويقها بعد نهاية صلاحيتها، وتصادر وتتلف 205 علب منتهية الصلاحية، وتستدعي صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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