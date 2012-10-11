ضبط فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية أحد المحلات التجارية بمدينة عرعر امتهن تغيير تاريخ الإنتاج والانتهاء لتسويق البضاعة على المحلات التجارية والمواطنين.
وفي التفاصيل، أعلن حساب وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "التجارة" خلال جولاتها الرقابية على المحال التجارية تضبط في عرعر منشأة لبيع الدهانات تقوم بتغيير التواريخ على المنتجات لتسويقها بعد نهاية صلاحيتها، وتصادر وتتلف 205 علب منتهية الصلاحية، وتستدعي صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
"تجارة عرعر" تضبط منشأة امتهنت تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية لتسويق بضاعتها
بندر الدغميسبق2019-10-10
ضبط فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية أحد المحلات التجارية بمدينة عرعر امتهن تغيير تاريخ الإنتاج والانتهاء لتسويق البضاعة على المحلات التجارية والمواطنين.
وفي التفاصيل، أعلن حساب وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "التجارة" خلال جولاتها الرقابية على المحال التجارية تضبط في عرعر منشأة لبيع الدهانات تقوم بتغيير التواريخ على المنتجات لتسويقها بعد نهاية صلاحيتها، وتصادر وتتلف 205 علب منتهية الصلاحية، وتستدعي صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:37 PM
"تجارة عرعر" تضبط منشأة امتهنت تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية لتسويق بضاعتها
ضبط فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية أحد المحلات التجارية بمدينة عرعر امتهن تغيير تاريخ الإنتاج والانتهاء لتسويق البضاعة على المحلات التجارية والمواطنين.
وفي التفاصيل، أعلن حساب وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "التجارة" خلال جولاتها الرقابية على المحال التجارية تضبط في عرعر منشأة لبيع الدهانات تقوم بتغيير التواريخ على المنتجات لتسويقها بعد نهاية صلاحيتها، وتصادر وتتلف 205 علب منتهية الصلاحية، وتستدعي صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.